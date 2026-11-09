Делото „Ива Михайлова“: Нови две експертизи бяха изслушани в съда

Възможен обрат по делото "Ива Михайлова" в Кочани. Две експертизи бяха представени днес пред съда там. И двете казват, че насрещно идващият автомобил е навлязъл в лентата на Ива и е предизвикал катастрофата. Съдът отхвърли две молби на Ива Михайлова да участва в съдебното заседание по видеоконферентна връзка. БНТ първа повдигна темата с пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство. Репортажите ни предизвикаха и реакции на властта.

Делото в Кочани започна в отсъствието на Ива Михайлова, но с молба от нея да участва в заседанието по видеоконферентна връзка.

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Това, което се случва към момента с моята клиентка, е, че след 12-дневен престой в "Пирогов" и едноседмична рехабилитация лекуващите ѝ лекари са преценили, че отново трябва да постъпи в болнично заведение. В момента е в Окръжна болница, където продължава нейното лечение. Има увреждания по гръбначния стълб, за които лекуващите лекари прецениха, че следва да вземат мнението и на свои колеги, преди да бъде решено каква точно интервенция да бъде извършена на Ива."

Съдът два пъти отказа молбата на Ива Михайлова, приемайки аргументите на прокурор Игорчо Кръстов, че подсъдимата е избягала съзнателно, за да избегне наказателната си отговорност.

Адвокат Насер Рауфи обаче изтъкна, че медицинските документи доказват друго. По думите му няма нито издадена заповед за арест, нито каквито и да било други мерки, които да сочат, че тя се укрива.

Единствената причина да замине – а не да избяга, защото това е неправилна дума, която използва прокуратурата – е, че е била принудена да замине на лечение, тъй като здравословното ѝ състояние и увреждането ѝ са били застрашени, обясни още адвокат Насер Рауфи.

Две вещи лица, изготвили експертизи по поръчка на защитата, бяха изслушани от съда. Авторитетният експерт Винко Гаица, автор на повече от 6000 експертизи, обясни, че е изключително важно да се отчете, че автомобилът, ударил колата на Ива, е значително по-тежък и основните следи са именно в нейната лента.

Според адвоката Насер Рауфи тези нови обстоятелства се дължат на експертизата, на техническия доклад и най-вече на заключението на вещото лице на защитата, което е обяснило методологията, по която работи, за да установи, че действително другото моторно превозно средство е навлязло в лентата за движение на Ива, а не обратното, както прокуратурата се опитва да представи ситуацията.

Според експерта вероятна причина другата кола да навлезе в лентата на Ива и да предизвика катастрофата е необходимостта да заобиколи полицейския патрул, спрял за проверка автомобил без регистрационни табели.

И на днешното съдебно заседание присъстваха български депутати.

Елисавета Белобрадова, народен представител от ПГ на "Демократична България": "Всякакво коментиране на това какво се случва в залата е абсолютно недопустимо за един политик . За това и в системното ни присъствие тук ние никога не сме коментирали както действията в залата, така и какво е казано вътре. Това е недопустимо вмешателство. Не може нито един политик, нито аз, нито Мицковски да коментира по какъвто и да е начин публично действията на съда. Ако съдебната система не е независима, то цялата държава не може да претендира за свободна и независима." Кръстьо Врачев, народен представител от "Възраждане": "Видяхме сега вътре на самото заседание, че вещото лице, което на защитата категорично опроверга предните твърдения на вещите лица на обвинението. Съответно това, че самата катастрофа е станала в платното на Ива. Оттук нататък трябва да видим как ще се произнесе съдът."

Прокурорът по делото поиска време да се запознае с новите обстоятелства, за да разпита вещите лица.