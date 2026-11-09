БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница:...
Чете се за: 02:22 мин.
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете...
Чете се за: 03:47 мин.
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море,...
Чете се за: 06:12 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България
Чете се за: 01:05 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 11 души са загинали, а 46 са ранени *** В инцидента са участвали 86 превозни средства *** Очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Дете на 13 години е най-малкият участник в опасната обиколка с тротинетки в София

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Голяма група тинейджъри с тротинетки, електрически колела и мотори предизвика транспортен хаос в столицата през уикенда. Полицията вече е идентифицирала част от участниците в нерегламентираното събиране.

На този фон продължават и оплакванията, че подобен тип транспортни средства се карат по алеите на парковете, където това е забранено.

Въпреки прикритието на нощта десетки са очевидците, а и видеата на групата тинейджъри, направили демонстративно групово каране по основни улици в София през уикенда. Десетки са и констатираните нарушения.

инсп. Иво Биков, "Пътна полиция" - СДВР: "Масово групата нямаха защитни каски, управляват в тъмната част на денонощието, което е абсолютно забранено. Нито един от тях нямаше право да бъде там."

Установени са част от участниците и са призовани с родителите си в СДВР, на място е глобен един пълнолетен.

инсп. Иво Биков, "Пътна полиция" - СДВР: "Това, което можем да кажем за родителите, е, че виждаме един изключителен безконтрол. Най-малкият установен участник с електрически мотопед е на 13 години."

Какви са правилата за електрическите тротинетки разказва Владислав Стоицов от Българската асоциация за електромобилност.

Владислав Стоицов, председател на Българската асоциация за електромобилност: "Законът е ясен. Максимално разрешената скорост е 25 км/ч само по велосипедна алея или най-дясно на пътното платно. Лица над 16 години. Само с използване на каска. Двама не е позволено да се возят, както и да се движат един до друг няколко."

Макар и забранено на друго видео се вижда как тротинетките се карат по алеите на Южния парк в присъствието на патрулен автомобил.

Василка Стоилкова, пенсионер: "Разбира се, че се е случвало, защото ние се разхождаме възрастните хора в парка и даже е много опасно, защото не сме стабилни, не дай си боже само да ни блъснат, да паднем."

И докато пред камерата ни се извършва поредното нарушение, в което двама младежи си вземат една обща тротинетка под наем, се срещаме с автора и сценарист Теньо Гогов, който се разхожда със семейството си в парка. Според него проблемът е в контрола.

Теньо Гогов, сценарист и писател: „Тия карат доста бързичко, гледам. Тия уреди ги карат на всякакви места, където е примерно велоалея. Той си цепи с моторчета, с мотопеди, с не знам си какво и понеже ние се разхождаме в съседната лента, това е неприятно, опасно. Когато стане ПТП с подобно нещо и те бутне такова, сложи си едни 20 години напред да си цепиш по дела да ходиш и ще ти кажат в 2048 година, че всичко е приключило и не знаем кой е виновен. Когато едно нещо се продава на пазара и можеш да си го купиш, не си виновен ти. Виновен е законодателят, който прави регулациите."

Теньо Гогов, сценарист и писател: „Как се пише „тротинетка“ на шльокавица, е това е важно.“

За последните три месеца от СДВР са санкционирали 3661 души на тротинетки, като 39 от тях са малолетни. На територията на София са станали 26 катастрофи с електрическите возила, при които има 8 пострадали.

#СДВР #София #тротинетка #Южен парк

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна гимнастика, момчета, индивидуален многобой
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна...
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София и Бургас, задействаха BG-ALERT
2
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София...
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
3
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница: 11...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
15 души са транспортирани в Ямболската болница след тежката катастрофа на АМ „Тракия“
5
15 души са транспортирани в Ямболската болница след тежката...
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
6
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна гимнастика, момчета, индивидуален многобой
5
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна...
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Регионални

Екипи на БЧК оказват помощ на пострадалите от тежката катастрофа на АМ „Тракия“
Екипи на БЧК оказват помощ на пострадалите от тежката катастрофа на АМ „Тракия“
УМБАЛ Бургас организира кръводаряване за пострадалите на магистрала „Тракия“ УМБАЛ Бургас организира кръводаряване за пострадалите на магистрала „Тракия“
8768
Чете се за: 02:02 мин.
БАБХ затвори обект на голяма търговска верига във Видин: Откриха 270 кг мухлясало зеле БАБХ затвори обект на голяма търговска верига във Видин: Откриха 270 кг мухлясало зеле
Чете се за: 01:12 мин.
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ) Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
9378
Чете се за: 00:15 мин.
15 души са транспортирани в Ямболската болница след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ 15 души са транспортирани в Ямболската болница след тежката катастрофа на АМ „Тракия“
9830
Чете се за: 04:05 мин.
МЗ: 11 души са загинали, а 46 са пострадалите при тежката катастрофа край Зимница МЗ: 11 души са загинали, а 46 са пострадалите при тежката катастрофа край Зимница
7531
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

МЗ: 11 души са загинали, а 46 са пострадалите при тежката катастрофа край Зимница
МЗ: 11 души са загинали, а 46 са пострадалите при тежката...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ) Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Регионални
86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница 86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Откриха гореща линия за близки на пострадалите в катастрофата АМ "Тракия" Откриха гореща линия за близки на пострадалите в катастрофата АМ "Тракия"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете посоки в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море, Урсула...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
БАБХ затвори обект на голяма търговска верига във Видин: Откриха...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Промените в данъчните закони: Влизат за обсъждане в бюджетната...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ