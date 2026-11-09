Температурите ще се повишат в идните дни

Макар и временно, в близките дни предстои съществено повишение на температурите. В петък ще бъде много по-топло от обичайното за средата на ноември, с почти летни максимални стойности – в повечето райони от 20° до 25°.

Утре температурите следобед ще бъдат в много широк интервал – от едва 4° в Североизточна България до 15° на места в Южна България. В София, след почти 10° днес, утре ще бъде около 12°. Ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд, когато на места все още ще превалява слаб дъжд. Слаб ще бъде и вятърът, а в районите с най-трайни мъгли през последните дни – в западната половина на Дунавската равнина, в района на София, както и в Горнотракийската низина, областите в зелено и жълто на картата – концентрацията на фини прахови частици ще остане повишена, но в границите на допустимите норми.

И по Черноморието денят ще започне с облачно време, но след обяд облачността ще се разкъса и намалее. Максималните температури ще бъдат около 12°-13°.

За разлика от останалата част от страната, в планините ще бъде ветровито, с умерен югозападен вятър. Ще преобладава облачно време, но слабо ще превалява само през първата половина на деня, главно в района на Централна Стара планина.

Слаби валежи ще има утре и в източните части на Балканите. По-значителни количества се очакват по западното крайбрежие на полуострова, където ще бъде и ветровито. Проливни валежи ще има на Британските острови, във Франция и на Пиренеите, а по-късно през деня – и в страните от Централна Европа и на Апенините. Причината е обширен многоцентров циклон, който ще продължи да се разширява на изток и ще определя времето и у нас в близките дни.

В предната му част към Балканите, включително и към нашата страна, ще се пренася по-топъл въздух и температурите ще се повишават. Облачността ще се задържи по-често значителна, а сутрин в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгли. Повече слънчеви часове ще има в петък, но по-късно през деня ще започнат валежи, първо в Южна България. В събота ще вали на много места в страната, а температурите ще се понижат с около десетина градуса.