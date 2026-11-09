"Защо си тръгна, след като даде отровата на детето ми?": Съдът разгледа делото за смъртта на 6-годишния Ангел

Пет пъти по-силна упойка е поставена на шестгодишния Ангел от село Белащица, който почина след зъболечение под пълна упойка в пловдивска клиника. Това стана ясно в съдебната зала. Според обвинението вторият анестезиолог не е предприел необходимите спешни медицински действия.

Обвинението срещу двамата анестезиолози е за причиняване на смърт заради немарливо изпълнение на медицинска дейност. Д-р Пламен Мендев е предозирал пет пъти упойката, а д-р Любомир Морев не е предприел необходимите спешни медицински действия.

Данаила Станкова, Окръжна прокуратура – Пловдив: „Поради немарливо изпълняване от тяхна страна на правнорегламентирана дейност, каквато е медицинската, е станало причина за смъртта на Ангел Райчев.“

Обвинителният акт срещу стоматолога Десислава Георгиева е за извършено дентално лечение на пет деца при неспазване на установения ред.

Георги Райчев, баща на Ангел: „От първия ден никой не иска да поеме отговорност. Убиха детето и всеки иска да се скрие. Ей това е истината.“

Днес в съдебната зала тримата лекари запазиха мълчание, но майката на Ангел поиска обяснение от Пламен Мендев за случилото се.

майката на Ангел към лекарите: „Защо? Защо си тръгна, след като му даде отровата?“

Съдебният състав намери слабости в обвинението и липса на конкретика, с които мотивира решението си да го върне на прокуратурата. Според магистратите не става ясно как е определена дозата упойка и дали вторият анестезиолог е бил запознат с медикаментите, приложени от колегата му.

Семейството на Ангел и техният адвокат също бяха изненадани и посочиха резултатите от направена съдебномедицинска експертиза.

Стефан Левашки, адвокат на семейството на Ангел: „Казва се, че първо е предозирано детето, второ, то не е било интубирано на практика и това са основните последствия, които са допринесли. Не е било под постоянен контрол. Изцяло грешки на клиниката и лекарите.“

След няколко проверки на частното лечебно заведение беше издадена заповед за отнемане на разрешителното на клиниката. Административният съд в Пловдив обаче спря изпълнението ѝ след обжалване от собствениците.