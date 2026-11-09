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В очакване на преговорите за Украйна: Киев ще се съсредоточи върху хуманитарните въпроси

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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преговори украйна русия сащ ноември руски дизел вече пътува сащ нова размяна пленници
Снимка: БТА
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Началникът на кабинета на украинския президент Кирило Буданов заяви, че е важно дипломатическият процес да продължи.

На утрешните тристранни преговори в Абу Даби Киев ще се фокусира върху обмена на затворници и други хуманитарни въпроси. Украинската делегация се води от Рустем Умеров, ръководител на външното разузнаване. Според американски представител ще се дискутират и гаранции за сигурността. Искаме те да са подобни на натовските, каза той пред „Ройтерс“. Срещата във формат Съединени щати – Украйна – Русия беше обявена от Вашингтон с акцент не само върху края на бойните действия, но и върху разговорите за следвоенния етап. На нея ще присъстват и европейски представители.

#войната в Украйна #Русия #САЩ #Абу Даби #преговори

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