В украинската Донецка област продължават тежките боеве за Костянтиновка. Русия твърди, че контролира града, и предлага „хуманитарно примирие“ там. Окупаторите обаче не владеят изцяло Костянтиновка, в града остават украински сили и сраженията продължават. Според анализатори с това предложение Москва цели най-вече да укрепи собствените си позиции, макар че заради неясната фронтова линия примирието едва ли е осъществимо. В същото време Русия може да използва казуса, за да обвини Киев в нежелание за хуманитарни стъпки и мир.

Боевете за Костянтиновка избухнаха преди около година, а от лятото се водят градски сражения, припомня Радио „Свободна Европа“ / Радио „Свобода“ (RFE/RL). Москва на няколко пъти обяви, че контролира града — за последно руският президент Владимир Путин направи това този месец на среща в Кремъл с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Той предложи организирането на хуманитарна мисия за евакуация на цивилни по модела на скорошната операция в Олешки, мотивирайки се, че пълният руски контрол позволява гарантиране на сигурността.

Русия все още не е превзела града

Реалната обстановка на терена е съвсем различна. Оценките на анализаторите и свидетелствата на украински военни показват, че боевете продължават, а превземането на града се отрича дори от някои проруски военни блогъри. Различни източници оценяват, че руските сили контролират между 5% и 50% от територията (като са проникнали в до три четвърти от града), докато украинците удържат 15–25%. Останалата част — от една трета до 80% — е в т.нар. „сива зона“, без пълен контрол от нито една от страните.

В средата на ноември американският Институт за изучаване на войната (ISW) потвърди наличието на поне 41 украински позиции в града и околностите му. В Костянтиновка и близките села остават около 340 цивилни, като в града няма ток, вода и газ, а евакуацията още от пролетта е възможна единствено пеша, посочва украинската обществена телевизия „Суспилне“.

Примирието като претекст за прегрупиране на силите

Военният експерт Олександър Коваленко заяви пред „Дойче веле“ (DW), че Русия предлага примирие, тъй като губи позиции в Костянтиновка и би използвала паузата за прехвърляне на подкрепления.

По думите на Дмитро Литвин, съветник на украинския президент, Москва вече е приложила този подход при хуманитарната операция в Олешки, използвайки я като прикритие за ротация на войски и доставка на бойна техника. От ISW също предупреждават, че Кремъл вероятно ще се опита да натрупа сили за последващо настъпление към Дружкивка — следващия град от т.нар. „крепостен пояс“ на Украйна.

Украинският „крепостен пояс“

„Крепостният пояс“ е 50-километрова отбранителна линия, включваща градовете Костянтиновка, Дружкивка, Краматорск и Славянск, която Киев укрепва още от 2014 г. Тя спря руското настъпление през 2014 и 2022 г. и продължава да възпира Москва. Според оценки на ISW от септември 2026 г. Владимир Путин е поставил на армията си поне 15 крайни срока за превземането на Донецка област, но при сегашния темп на офанзивата руските сили биха овладели оставащите 19% от региона едва през октомври 2032 г.

Костянтиновка не може да се сравнява с Олешки

Експертите са категорични, че споразумение за спиране на огъня на място е практически невъзможно, тъй като за разлика от Олешки (които са изцяло окупирани), в Костянтиновка руските и украинските части са смесени в активни боеве и липсва ясна фронтова линия. При такива условия договарянето, спазването и контролът на примирие са изключително трудни.

Руската преговорна тактика

Киев се намира в деликатна ситуация, тъй като идеята за хуманитарна мисия се подкрепя и от американските посредници. Според военния анализатор Денис Попович сметката на Москва е ясна: ако Украйна откаже заради неприемливите условия и риска за цивилните, Русия ще представи това като нежелание на президента Володимир Зеленски за мир и грижа за собствените граждани. Бившият външен министър Дмитро Кулеба допълва, че подобни предложения целят да отклонят вниманието от основния въпрос — спирането на руските атаки и постигането на истинско примирие.

В Абу Даби Русия не е споменавала Костянтиновка

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец отбеляза, че по време на скорошните тристранни преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби темата за хуманитарна мисия в Костянтиновка изобщо не е била повдигана от руската делегация. Самият Киев вече е изготвил списък с 15 населени места в окупираните части на Херсонска и Запорожка област, където ситуацията е критична и където биха могли да се проведат реални хуманитарни операции.

Статия, написана от Petra Hosenseidlová (CT), първоначално публикувана на 26 ноември 2026 г.