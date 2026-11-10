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Проектобюджетът на НЗОК: Надзорният съвет на касата обсъжда параметрите за 2027 година

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Надзорният съвет на НЗОК ще гледа проектобюджета на касата за следващата година. Той надхвърля 5.6 млрд евро. Увеличението спрямо тази година е с около 426 милиона евро.

Почти половината от заложените средства над 2.5 милиарда евро са за болнична помощ. Разходите за лекарства, медицински изделия и диетични храни са над 1.4 млрд евро. Предвидени са повече пари за лични лекари, специалисти, изследвания и зъболекари. Със законопроекта се предлагат и промени в закона за здравното осигуряване и лекарствата.

#параметри #проектобюджет #надзорен съвет #НЗОК

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