Проектобюджетът на НЗОК: Надзорният съвет на касата обсъжда параметрите за 2027 година

Надзорният съвет на НЗОК ще гледа проектобюджета на касата за следващата година. Той надхвърля 5.6 млрд евро. Увеличението спрямо тази година е с около 426 милиона евро.

Почти половината от заложените средства над 2.5 милиарда евро са за болнична помощ. Разходите за лекарства, медицински изделия и диетични храни са над 1.4 млрд евро. Предвидени са повече пари за лични лекари, специалисти, изследвания и зъболекари. Със законопроекта се предлагат и промени в закона за здравното осигуряване и лекарствата.