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Промените в данъчното законодателство: Пакетът влиза за обсъждане от бюджетната комисия в НС

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Пакетът от данъчни закони влиза за разглеждане в НС. Това ще се стане на извънредно заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Миналата седмица правителството одобри окончателните изменения в законопроектите.

Сред промените е въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в размер на 33% спрямо банки, фирми за бързи кредити, както и големи дружества в застраховането, търговията с храни и телекомуникациите. Друго изменение е ваучерите за храна от следващата година може да достигнат до 200 евро, като със 7 на сто ще се облага сумата над 102 евро. Предвидено е и данъчно облекчение от 2000 евро на дете, което участва в извънкласни обучения и спорт. Сред останалите промени, които депутатите ще обсъдят днес са още: актуализация на данъчните оценки на имотите, въвеждането на акциз за мощните коли над 340 конски сили, както и поетапно вдигане на прага на регистрация на фирмите по ДДС.

#данъчно законодателство #Народно събрание #бюджетна комисия #промени

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