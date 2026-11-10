По-бързо с влак: Европейски планове за високоскоростна железопътна мрежа

Ще можем ли да се придвижваме по-бързо с влак в Централна и Източна Европа? Европейският съюз има амбицията да постигне това. Какви са плановете на Брюксел – разказва Емилия Запартова.

Пътниците на Централна гара Варшава приветстват плановете на Европейския съюз за регионална високоскоростна железопътна мрежа. Тя трябва да бъде завършена между 2030 и 2040 г.

Майкъл, пътник: „По-бързите връзки са от полза за всички. По-добре е от гледна точка на околната среда и така нататък. Колкото повече хора използват влакове вместо да летят например, толкова повече е от полза за всички.“

Карина, пътник: „Пътувам много от Виена до Варшава и от Варшава до Виена, така че ще бъде страхотно.“

ЕС се стреми да ускори пътуването между европейските столици, като намали времето за пътуване между Варшава и Виена от приблизително седем часа и 30 минути сега на четири часа и 15 минути. Идеята е София и Атина да бъдат свързани за шест часа вместо за 13 часа и 40 минути, а пътуването от Букурещ до Будапеща да се ускори от 15 часа на шест часа и 15 минути. Брюксел предлага някои напълно нови връзки между Вилнюс, Рига и Талин.

Карол Трамер, гл. редактор на списание „По релсите“: „Трябва да използваме съществуващите железопътни линии, като ги модернизираме, увеличим скоростите и работим за намаляване на времето за пътуване.“

Трамер добавя, че Украйна показва важността на този тип свързаност и повдига въпроси за бъдещи обсъждания.

През октомври тази година Европейският парламент прие резолюция за свързване на Европа чрез високоскоростна железница. Така надгради плана за действие на Европейската комисия за високоскоростна железница, приет през ноември 2025 г. Полските държавни железници празнуват 100 години през 2026 г.

Михал Флудзински, Музей на гарата във Варшава: „Присъединяването към Европейския съюз със сигурност помогна на железниците да се развият чрез субсидии за ремонти и модернизация на железопътните линии, защото успяхме да увеличим максималните скорости по местните магистрални линии, които обикновено имат профил от ерата на парните локомотиви, от 120 на 160 и дори до 200 км/ч. Сега се обсъжда достигане на скорости до 250 км/ч по Централната железопътна линия, така че ЕС определено ни помогна.“

Въпреки че плановете на ЕС включват нови разработки, експертите уточняват, че начинанието ще се стреми и към използване на съществуващата инфраструктура. А през изминалата 2025 г. отбелязахме 200 години от създаването на съвременната железница.