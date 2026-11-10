Преговори за мир в Украйна: Тристранна среща в Абу Даби

В Абу Даби за първи път от февруари предстоят тристранни преговори за мир в Украйна. Срещата във формат Украйна - Съединените щати - Русия ще се проведе днес и утре. От руска страна в преговорите ще участва съветникът на Владимир Путин - Владимир Медински, Доналд Тръмп е изпратил специалния си пратеник Стив Уиткоф, а от украинска страна участва Рустем Умеров. В Абу Даби има и екип от европейска страна, който в паралелни разговори ще се срещне с делегациите. В навечерието на срещата Володимир Зеленски заяви, че успехите на Киев на бойното поле, ще дадат предимство на страната му.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „По време на срещата в Абу Даби няшият екип ще направи стъпки към деескалация. Трябва да бъде постигнато и споразумение за тристранна лидерска среща, за да може да бъде сложен край на войната. Имаме нужда от мир и гаранции за сигурност. И от ресурси за възстановяване на Украйна след края на войната.“