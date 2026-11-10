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Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 12 души са загинали, а 51 са ранени. В инцидента са участвали 86 превозни средства ***

Проектобюджетът на НЗОК: Надзорният съвет на Касата обсъжда параметрите за 2027 г.

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Надзорният съвет на НЗОК ще гледа проектобюджета на касата за следващата година. Той надхвърля 5,6 млрд. евро. Увеличението спрямо тази година е с около 426 милиона евро.

Почти половината от заложените средства над 2,5 милиарда евро са за болнична помощ. Разходите за лекарства, медицински изделия и диетични храни са над 1,4 млрд. евро. Предвидени са повече пари за лични лекари, специалисти, изследвания и зъболекари. Със законопроекта се предлагат и промени в закона за здравното осигуряване и лекарствата.

#параметри #проектобюджет #надзорен съвет #НЗОК

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