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Президентът Доналд Тръмп обяви предстоящо примирие с Иран

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА
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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран е „практически приключила". На изненадваща пресконференция в Белия дом, той коментира пред журналисти, че иранската армия е унищожена и че сега остава само да се намери решение за траен мир. В същото време от Техеран дойде коментар, че от Вашингтон трябва да спрат да твърдят, че се водят преговори, които всъщност не се.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Ако настъпи някаква промяна в ситуацията в Близкия изток, Съединените щати са напълно подготвени да отвърнат, но за момента няма никаква причина да го правим. Няма нужда от военни действия. Израел и всички в региона са защитени от иранската заплаха. Намираме се в етап, в който сме близо до край на този конфликт. Мисля, че ще приключи съвсем скоро.“

#прмирие #Доналд Тръмп #Иран

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