България ще участва с 11 самбисти на световното в Ташкент

България ще участва с 11 състезатели на Световното първенство по самбо в Ташкент, Узбекистан.

Родните самбисти ще представят страната в спортното и бойното самбо, с амбиция за достойно представяне и нови отличия за България.

Състав на България:

Спортно самбо: Иван Хърков 79 кг, Борислав Янаков 58 кг, Димитър Стоянов 64 кг, Васил Смилянов 71 кг, Даниел Дичев 98 кг, Таня Радулова 54 кг, Ива Иванова 59 кг и Анна-Мария Манушева 65 кг.

Бойно самбо: Мартин Маринков +98 кг, Емили Незиров 71 кг и Ивайло Симеонов 88 кг.

Отборът ще бъде воден от треньорите Васил Соколов и Николай Матев, съобщават от българската федерация.