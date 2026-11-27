Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди българските състезатели по борба за постигнатите високи спортни резултати на световното първенство за мъже и жени в Астана, Казахстан.

На шампионата на планетата националите завоюваха три медала. Семен Новиков спечели световната титла в категория до 87 кг в класическия стил. Кирил Милов заслужи бронзово отличие в категория до 97 кг в класическия стил, а Биляна Дудова се окичи с бронзов медал в категория до 62 кг при жените.

За достойното си представяне на световния шампионат бяха отличени и Едмонд Назарян, Стоян Кубатов и Шамил Мамедов.

Министър Керязов поздрави състезателите за постигнатите резултати, проявената воля и всеотдайност, с които защитават авторитета на българската борба на международната спортна сцена. Той им благодари и за примера, който дават на децата и младите хора, вдъхновявайки ги да се занимават със спорт.

Керязов увери състезателите, че могат да бъдат спокойни и да се съсредоточат изцяло върху своята подготовка. Той подчерта, че осигуряването на необходимите условия за подготовката и участието им в състезания е отговорност на Министерството на младежта и спорта и Българската федерация по борба. Той ги увери, че вратите на министерството са отворени за тях и винаги ще се радва да ги изслуша, тъй като за него е важно да познава проблемите, с които се сблъскват състезателите, за да могат да бъдат намерени най-добрите решения.