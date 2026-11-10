Иван Хърков след световната титла: Натрупаният опит ми донесе спокойствие

България затвърди позициите си сред водещите държави в световното самбо след успешното представяне на националния отбор на първенството на планетата в Ташкент, Узбекистан. Родните състезатели завоюваха три отличия – едно златно и две бронзови, с което заеха третото място в отборното класиране.

Най-големият успех постигна Иван Хърков, който спечели втората световна титла в кариерата си. 29-годишният българин триумфира в категория до 79 килограма в спортното самбо, след като победи на финала арменеца Борис Шатверян с 2:0 точки.

Хърков поведе в средата на срещата след успешна атака, а в заключителните секунди реализира още една точка, за да подпечата победата си.

Световната титла допълни успешната година за българския състезател, който по-рано спечели и европейското първенство в Тбилиси.

След завръщането си Хърков призна, че продължителната подготовка и натрупаната умора са породили известни съмнения преди шампионата, но опитът от големите международни състезания е изиграл решаваща роля.

"Чувствах се претоварен и много изморен от всички тези подготовки. Натрупаният опит обаче много си личи. Има едно спокойствие, което идва с практиката на подобни състезания. Затова винаги казваме, че трябва да се участва в тях, за да се натрупа този опит“, сподели световният шампион.

Титлата в Ташкент е втора за Хърков след триумфа му в Ереван през 2023 година. Той вече има медали от пет поредни световни първенства - две златни отличия и три бронзови, спечелени през 2022, 2024 и 2025 година.

Президентът на федерацията Росен Димитров също оцени високо постижението на Хърков и цялостното представяне на българския национален отбор.

"Това, което можеше да спечели в една година, той го спечели с тази световна титла. Стана един от най-изявените самбисти не само в България, но и в международен мащаб“, заяви Димитров

Той подчерта, че третото място в отборното класиране е сериозно постижение за българското самбо.

„Доволен съм от представянето на националния отбор. Можеше и още, можеше и по-зле. Като цяло смятам, че това е немалък успех за България и за българското самбо“, допълни той.

Вижте какво сподели световния шампион във видеото!