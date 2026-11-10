БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
12 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница,...
Чете се за: 00:15 мин.
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница:...
Чете се за: 02:22 мин.
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете...
Чете се за: 03:47 мин.
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море,...
Чете се за: 06:12 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България
Чете се за: 01:05 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 11 души са загинали, а 46 са ранени *** В инцидента са участвали 86 превозни средства *** Очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Иван Хърков след световната титла: Натрупаният опит ми донесе спокойствие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

България завърши на трето място в отборното класиране на световното първенство по самбо в Ташкент с един златен и два бронзови медала

Scroll left Scroll right
Слушай новината

България затвърди позициите си сред водещите държави в световното самбо след успешното представяне на националния отбор на първенството на планетата в Ташкент, Узбекистан. Родните състезатели завоюваха три отличия – едно златно и две бронзови, с което заеха третото място в отборното класиране.

Най-големият успех постигна Иван Хърков, който спечели втората световна титла в кариерата си. 29-годишният българин триумфира в категория до 79 килограма в спортното самбо, след като победи на финала арменеца Борис Шатверян с 2:0 точки.

Хърков поведе в средата на срещата след успешна атака, а в заключителните секунди реализира още една точка, за да подпечата победата си.

Световната титла допълни успешната година за българския състезател, който по-рано спечели и европейското първенство в Тбилиси.

След завръщането си Хърков призна, че продължителната подготовка и натрупаната умора са породили известни съмнения преди шампионата, но опитът от големите международни състезания е изиграл решаваща роля.

"Чувствах се претоварен и много изморен от всички тези подготовки. Натрупаният опит обаче много си личи. Има едно спокойствие, което идва с практиката на подобни състезания. Затова винаги казваме, че трябва да се участва в тях, за да се натрупа този опит“, сподели световният шампион.

Титлата в Ташкент е втора за Хърков след триумфа му в Ереван през 2023 година. Той вече има медали от пет поредни световни първенства - две златни отличия и три бронзови, спечелени през 2022, 2024 и 2025 година.

Президентът на федерацията Росен Димитров също оцени високо постижението на Хърков и цялостното представяне на българския национален отбор.

"Това, което можеше да спечели в една година, той го спечели с тази световна титла. Стана един от най-изявените самбисти не само в България, но и в международен мащаб“, заяви Димитров

Той подчерта, че третото място в отборното класиране е сериозно постижение за българското самбо.

„Доволен съм от представянето на националния отбор. Можеше и още, можеше и по-зле. Като цяло смятам, че това е немалък успех за България и за българското самбо“, допълни той.

Вижте какво сподели световния шампион във видеото!

Свързани статии:

Иван Хърков спечели втора световна титла по самбо в кариерата си
Иван Хърков спечели втора световна титла по самбо в кариерата си
Българинът триумфира в категория до 79 килограма на шампионата в...
Чете се за: 01:27 мин.
#Световно първенство по Самбо в Ташкент 2026 #Иван Хърков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна гимнастика, момчета, индивидуален многобой
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна...
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София и Бургас, задействаха BG-ALERT
2
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София...
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
3
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница: 11...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
15 души са транспортирани в Ямболската болница след тежката катастрофа на АМ „Тракия“
5
15 души са транспортирани в Ямболската болница след тежката...
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
6
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна гимнастика, момчета, индивидуален многобой
5
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна...
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Други спортове

БНТ 3 представя Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България"
БНТ 3 представя Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България"
Спортни новини 09.11.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 09.11.2026 г., 12:25 ч.
Стилиян Орлинов след среброто в Дакар: Голямата ми мечта е олимпийско злато при мъжете (ВИДЕО) Стилиян Орлинов след среброто в Дакар: Голямата ми мечта е олимпийско злато при мъжете (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Тервел Замфиров: Мечтая да се състезавам заедно със сестра ми на Олимпиадата през 2030 година Тервел Замфиров: Мечтая да се състезавам заедно със сестра ми на Олимпиадата през 2030 година
Чете се за: 06:15 мин.
Алберт Попов: Всеки сезон, целта е да наскочиш предишния Алберт Попов: Всеки сезон, целта е да наскочиш предишния
Чете се за: 06:45 мин.
Карлос Насар и победите, които надхвърлят границите на спорта Карлос Насар и победите, които надхвърлят границите на спорта
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

12 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур
12 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
МЗ: 11 души са загинали, а 46 са пострадалите при тежката катастрофа край Зимница МЗ: 11 души са загинали, а 46 са пострадалите при тежката катастрофа край Зимница
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ) Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Регионални
86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница 86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Откриха гореща линия за близки на пострадалите в катастрофата АМ...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете посоки в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море, Урсула...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
БАБХ затвори обект на голяма търговска верига във Видин: Откриха...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ