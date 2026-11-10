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Франция повика Саел Кумбеди на мястото на контузения Пиер Калюлю

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Спорт
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Защитникът на Волфсбург получи шанс в националния отбор преди срещите с Италия и Турция в Лигата на нациите

Франция повика Саел Кумбеди на мястото на контузения Пиер Калюлю
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Селекционерът на Франция Зинедин Зидан направи принудителна промяна в състава за предстоящите двубои от Лигата на нациите срещу Италия и Турция на 12 и 15 ноември.

21-годишният защитник на германския Волфсбург Саел Кумбеди получи допълнителна повиквателна, след като бранителят на Ювентус Пиер Калюлю отпадна от групата заради контузия.

За Кумбеди това е възможност да се присъедини към представителния тим на Франция след участията си в младежките национални формации. От началото на сезона защитникът има девет мача за Волфсбург, а през октомври беше част от състава на Франция до 21 години за европейските квалификации срещу Швейцария и Люксембург.

Френските национали вече се подготвят в тренировъчната база в Клерфонтен, където освен предстоящите футболни срещи внимание привлякоха и политическите събития в страната.

Защитникът на Реал Мадрид Ибрахима Конате коментира информацията за намерението на петкратния олимпийски шампион по джудо Теди Ринер да се кандидатира за президент на Франция на изборите през април 2027 година.

На фона на продължаващите обществени протести Конате изрази мнение, че спортистите имат право да участват в обществените дебати, но трябва да подхождат отговорно към позициите си.

"Дебатът дали спортистите имат място в политическия живот е дълъг, но мисля, че всички трябва да се обединим около това, че атлетите имат глас и той трябва да бъде чут“, заяви защитникът според предоставения материал.

Той подчерта, че професионалните футболисти се ползват с привилегии, които не са достъпни за голяма част от обществото, и трябва да проявяват разбиране към трудностите на останалите граждани.

"Виждаме какво се случва в страната. Истина е, че ние имаме някои привилегии в живота, които много други хора нямат. Трябва да се поставим на тяхно място и да осъзнаем, че животът на много французи е труден“, допълни той.

Конате отбеляза още, че футболистите трябва да бъдат добре информирани, когато изразяват публични позиции по политически и обществени въпроси.

Междувременно Франция се подготвя за последните си два двубоя от груповата фаза на Лигата на нациите. "Петлите“ ще гостуват на Италия в четвъртък, 12 ноември, а три дни по-късно ще приемат Турция.

#Саел Кумбеди #Пиер Калюлю #национален отбор на Франция по футбол

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