Експертизи по делото срещу Ива Михайлова: Насрещният автомобил е навлязъл в нейната лента и е предизвикал катастрофата

Две експертизи, представени на вчерашното заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, показват, че насрещно движещият се автомобил е навлязъл в нейната лента и е предизвикал катастрофата. Според заключенията на вещите лица именно това е довело до пътния инцидент.

Вчерашното заседание беше първото, на което Ива Михайлова не присъства лично, тъй като в момента се намира в България. Съдът отхвърли две нейни молби да участва в процеса чрез видеоконферентна връзка. В съда бяха представени и медицински документи, удостоверяващи здравословното ѝ състояние и факта, че тя продължава да се лекува в болница. Съдът обаче прие аргументите на прокуратурата, според която Михайлова е напуснала страната, за да избегне наказателна отговорност за причинената от нея катастрофа. Това беше тезата на прокурора.

Защитата оспори тези твърдения. Адвокатът на Михайлова посочи, че тя не е избягала, няма издадена заповед за нейното издирване и е била принудена да замине за България, за да получи необходимото лечение, тъй като не е имала възможност да го получи на територията на Република Северна Македония. Другият основен акцент в заседанието бяха двете експертизи, които подробно възстановяват механизма на катастрофата. Според заключенията на вещите лица насрещно движещият се автомобил от посока Щип към Кочани е навлязъл в лентата, в която се е движила Ива Михайлова, и така е предизвикал пътния инцидент.

Според един от експертите най-вероятната причина за отклоняването на автомобила е наличието на полицейски патрул, който е спрял друг автомобил за проверка на място, на което това не е било редно да се извършва. Адвокатът на Ива Михайлова подчерта, че новите обстоятелства се основават на работата на техническите експерти, включително на вещото лице, назначено от защитата. По думите му експертът е обяснил подробно използваната методология и е подкрепил заключенията си с материални доказателства.

Защитата твърди, че следите от триене по пътното платно не се намират на мястото, посочено от вещото лице на обвинението. Според адвоката има и други съществени доказателства, които изключват възможността автомобилът на Ива Михайлова да е навлязъл в насрещната лента.

Насер Рауфи, адвокат на Ива Михайлова: „Тези нови моменти според мен се дължат на нашата експертиза, на техническото заключение, и по-специално на работата на вещото лице, ангажирано от защитата. То обясни методологията, по която е работило, за да докаже, че действително другото моторно превозно средство е навлязло в лентата на Ива, а не както обвинението се опитва да представи ситуацията – по обратния начин. В продължение на дълъг период от време, по време на разпита на вещото лице, бяха представени и обяснени конкретни материални доказателства. Те подкрепят извода, че следите от триене не се намират на мястото, посочено от вещото лице на обвинението. Съществуват и други ключови доказателства, които показват, че не е имало възможност автомобилът на Ива, тоест на обвиняемата, да навлезе в насрещната лента. При тези обстоятелства има два основни момента. Единият е свързан с неправомерно спрял полицейски автомобил, а другият – с механизма на катастрофата, който показва, че именно другото моторно превозно средство е навлязло в лентата на обвиняемата Ива.“

Новите факти и обстоятелства са изненадали дори прокурора, който е заявил, че трябва подробно да се запознае със заключенията на вещите лица, преди да ги разпита. Затова следващото заседание по делото е насрочено за 27 ноември. Тогава се очаква прокурорът да зададе въпроси на двамата експерти, изготвили заключенията. Според представените експертизи именно насрещно движещият се автомобил е навлязъл в лентата на Ива Михайлова и е причинил катастрофата.

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