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12 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница,...
14:44, 10.11.2026
Чете се за: 00:15 мин.
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница:...
11:50, 10.11.2026
Чете се за: 02:22 мин.
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете...
11:42, 10.11.2026
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11:28, 10.11.2026
Чете се за: 06:12 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България
11:07, 10.11.2026
Чете се за: 01:05 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
09:11, 10.11.2026 (обновена)
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
08:50, 10.11.2026
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
08:07, 10.11.2026
Чете се за: 01:37 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 11 души са загинали, а 46 са ранени *** В инцидента са участвали 86 превозни средства *** Очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"
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Спортни новини 10.11.2026 г., 12:35 ч.
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12:35, 10.11.2026
Спорт
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12:03, 10.11.2026
86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край...
11:55, 10.11.2026
Катя Ивкова: Общо 46 пострадали във верижната катастрофа на АМ...
11:04, 10.11.2026
Над 10 души са транспортирани в Ямболската болница след тежката...
10:47, 10.11.2026
Около 50 автомобила се удариха в две верижни катастрофи на АМ...
09:30, 10.11.2026
Експертизи по делото срещу Ива Михайлова: Насрещният автомобил е...
08:55, 10.11.2026
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София...
08:39, 10.11.2026
Закъснели доставки и неравномерно разпределение на противогрипните...
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14:42, 10.11.2026
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МЗ: 11 души са загинали, а 46 са пострадалите при тежката катастрофа край Зимница
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13:43, 10.11.2026
Чете се за: 00:15 мин.
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86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница
12:03, 10.11.2026
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13:54, 10.11.2026
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11:14, 10.11.2026
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