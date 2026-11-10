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ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 11 души са загинали, а 46 са ранени *** В инцидента са участвали 86 превозни средства *** Очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Спортни новини 10.11.2026 г., 12:35 ч.

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