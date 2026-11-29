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Летище "Васил Левски" в София затваря за кацащи...
22:29, 29.11.2026
Чете се за: 00:47 мин.
30 ноември ще бъде неучебен ден за 39 СУ и 128 СУ в София
18:52, 29.11.2026
Чете се за: 01:37 мин.
Река Ропотамо излезе от коритото си край Приморско
16:19, 29.11.2026
Чете се за: 00:17 мин.
Красивата страна на зимата: сняг, тишина и бяла приказка...
15:58, 29.11.2026
Чете се за: 00:17 мин.
Токов удар в ТЕЦ „София“ остави без топло...
15:13, 29.11.2026
Чете се за: 00:57 мин.
Бурното море покри плажа в Лозенец с дебел слой пяна
14:21, 29.11.2026
Чете се за: 00:27 мин.
Министърът на транспорта: Заседналият кораб...
12:04, 29.11.2026
Чете се за: 06:02 мин.
Военният "Спартан" прибра двама от пострадалите...
11:29, 29.11.2026
Чете се за: 02:00 мин.
Васил Терзиев: 172 снегопочистващи машини работят на...
11:17, 29.11.2026
Чете се за: 02:07 мин.
Искаме вода, във влака е студено, блокирани сме от 6...
11:07, 29.11.2026
Чете се за: 02:15 мин.
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Спортни новини 29.11.2026 г., 20:50 ч.
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20:50, 29.11.2026
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20:42, 29.11.2026
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20:21, 29.11.2026
Без отопление, храна и вода: 200 пътници бедстваха близо 15 часа...
20:17, 29.11.2026
Мисия евакуация от Марсилия: Самолет "Спартан" прибра...
19:56, 29.11.2026
Километрични опашки и часове чакане заради аварирали тирове в...
19:18, 29.11.2026
След снеговалежа: затруднено движение и проблеми с градския...
19:18, 29.11.2026
Близо 7-метрови вълни в Бургаско, реки излязоха от коритата си
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