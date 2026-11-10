Закъснели доставки и неравномерно разпределение на противогрипните ваксини в страната

Доставките на противогрипни ваксини закъсняха с около месец, а разпределението им между общопрактикуващите лекари в страната е неадекватно. Част от медиците са получили повече от заявените количества, други – по-малко, а някои все още очакват ваксините си. Това коментира в “Денят” д-р Петко Желязков, председател на Регионалния съюз на общопрактикуващите лекари в Бургас. По думите му, ако всички заявени количества бъдат доставени до края на тази седмица, все още има достатъчно време за провеждане на имунизационната кампания преди очакваната грипна вълна.

„Тази година доставката на ваксини закъсня около от месец, може би. И бих казал, че разпределението е неадекватно в страната. Има проблеми с организацията най-вероятно, защото някои колеги, които са заявили ваксини, получиха повече от заявеното, а други по-малко от заявеното. А някои колеги още не са получили даже ваксини, които са заявили“, коментира д-р Желязков.

По думите му две фирми доставят противогрипните ваксини в страната. При първата доставка той е получил по-малко от заявените количества, които вече са разпределени за възрастни над 65 години и за деца. Втората фирма е започнала разпространението в Бургаска област едва вчера. Разпределението обаче отново не е равномерно.

Интересът към ваксините е по-голям сред хората над 65 години, докато родителите все още не проявяват достатъчно активност към безплатната имунизационна програма за деца.

Относно наличностите в собствената си практика д-р Желязков очаква получените количества да бъдат достатъчни, тъй като са почти същите като миналата година. Ситуацията обаче е различна при други негови колеги, някои от които са получили значително по-малко или двойно повече от заявените дози.

Според него забавянето все още не застрашава ефективността на имунизационната кампания. Условието е всички заявени количества да бъдат доставени до края на седмицата. Необходими са между две и три седмици след поставянето на ваксината, за да се изгради имунна защита.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.