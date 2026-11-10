БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Незаконни сметища в Кърджали и Хасково - как ще бъдат разчистени?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Близо 45 нерегламентирани сметища са установени само през октомври в областите Хасково и Кърджали. Част от тях вече са обект на предписания и санкции, но проблемът остава траен и трудно решим. По думите на директора на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова незаконните сметища са резултат от човешка дейност и често се появяват отново само дни след почистването им.

Отговорността за разчистването е на общините, а санкциите за нарушителите и за кметовете, които не изпълняват задълженията си, не са малки.

"Отговорността, която е заложена в Закона за управление на отпадъците, по отношение на общинските пътища, общинските землища, отговорна е общинската власт. Отговорността пада върху общинските структури, които са кметовете на населените места, са отговорни за организирането, събирането, оползотворяването на отпадъците и тяхното извозване на съответните определения регламентирани за целта места. Министерството на околното среда е водите през миналата година, или по-миналата, направи една карта на тези нерегламентирани сметища и ако някой от вас погледне картата на сайта на МОСВ, ще види, че някой от тях с годините никога не са изчезвали като почистени...Не, санкциите не са малки. Санкциите за физически лица са от 150 до 500 евро, за физически лица са от 700 до 2000 евро, а за кметовете, персонално на кметовете, санкцията е доста голяма. Тя е от порядъка на 1500 до 5000 евро."

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.

#Хасково #нерегламентирани сметища #Кърджали

Последвайте ни

ТОП 24

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
2
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
3
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
4
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Максималните температури утре ще са между 6 и 15°, през следващите дни ще се затопля
6
Максималните температури утре ще са между 6 и 15°, през...

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
5
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
6
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ

Още от: Регионални

Диана Русинова за катастрофата край Зимница: Има над 10 загинали и над 50 ранени
Диана Русинова за катастрофата край Зимница: Има над 10 загинали и над 50 ранени
Болницата в Сливен е в готовност да приеме пострадали от катастрофата край Зимница, спрени са плановите операции Болницата в Сливен е в готовност да приеме пострадали от катастрофата край Зимница, спрени са плановите операции
Чете се за: 00:55 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София и Бургас, задействаха BG-ALERT Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София и Бургас, задействаха BG-ALERT
Чете се за: 03:02 мин.
Закъснели доставки и неравномерно разпределение на противогрипните ваксини в страната Закъснели доставки и неравномерно разпределение на противогрипните ваксини в страната
Чете се за: 02:45 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ „Тракия“ край Зимница Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ „Тракия“ край Зимница
Чете се за: 01:37 мин.
Шофьорка с близо 3 промила алкохол и положителна проба за кокаин е задържана в Силистренско Шофьорка с близо 3 промила алкохол и положителна проба за кокаин е задържана в Силистренско
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Диана Русинова за катастрофата край Зимница: Има над 10 загинали и над 50 ранени
Диана Русинова за катастрофата край Зимница: Има над 10 загинали и...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София и Бургас, задействаха BG-ALERT Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София и Бургас, задействаха BG-ALERT
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ „Тракия“ край Зимница Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ „Тракия“ край Зимница
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Среща Радев - Фон дер Лайен във Варна: Двамата ще обсъдят сигурността в Черноморския регион Среща Радев - Фон дер Лайен във Варна: Двамата ще обсъдят сигурността в Черноморския регион
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството на...
Чете се за: 10:00 мин.
У нас
Промените в данъчното законодателство: Пакетът влиза за обсъждане...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Проектобюджетът на НЗОК: Надзорният съвет на касата обсъжда...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова ще участва в 9-ото издание на Парижкия...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ