Незаконни сметища в Кърджали и Хасково - как ще бъдат разчистени?

Близо 45 нерегламентирани сметища са установени само през октомври в областите Хасково и Кърджали. Част от тях вече са обект на предписания и санкции, но проблемът остава траен и трудно решим. По думите на директора на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова незаконните сметища са резултат от човешка дейност и често се появяват отново само дни след почистването им.

Отговорността за разчистването е на общините, а санкциите за нарушителите и за кметовете, които не изпълняват задълженията си, не са малки.