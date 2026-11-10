Незаконни сметища в Кърджали и Хасково - как ще бъдат разчистени?

Близо 45 нерегламентирани сметища са установени само през октомври в областите Хасково и Кърджали. Част от тях вече са обект на предписания и санкции, но проблемът остава траен и трудно решим. По думите на директора на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова незаконните сметища са резултат от човешка дейност и често се появяват отново само дни след почистването им.
Отговорността за разчистването е на общините, а санкциите за нарушителите и за кметовете, които не изпълняват задълженията си, не са малки.
"Отговорността, която е заложена в Закона за управление на отпадъците, по отношение на общинските пътища, общинските землища, отговорна е общинската власт. Отговорността пада върху общинските структури, които са кметовете на населените места, са отговорни за организирането, събирането, оползотворяването на отпадъците и тяхното извозване на съответните определения регламентирани за целта места. Министерството на околното среда е водите през миналата година, или по-миналата, направи една карта на тези нерегламентирани сметища и ако някой от вас погледне картата на сайта на МОСВ, ще види, че някой от тях с годините никога не са изчезвали като почистени...Не, санкциите не са малки. Санкциите за физически лица са от 150 до 500 евро, за физически лица са от 700 до 2000 евро, а за кметовете, персонално на кметовете, санкцията е доста голяма. Тя е от порядъка на 1500 до 5000 евро."
Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.