Франция обвини иранската революционна гвардия за кибератаките срещу супермаркети

Франция обвини Иран за серията от кибератаки срещу супермаркети в няколко Европейски страни.

Според френския външен министър Жан-Ноел Баро, зад атаките стои иранската Революционна гвардия. По думите му, Техеран ще бъде санкциониран, а иранският посланик в Париж е бил привикан. През октомври хакерска атака стана причина фризерите в стотици магазини да спрат, което напълно блокира работата им. В някои от случаите дори се стигна до пожари. Преди дни жертва на кибератака бяха и банки за кръв отново във Франция. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е в Париж, също подкрепи тезата за отговорност на Иран.