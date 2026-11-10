В търсене на лек от природата: Хора от цялата страна ходят в местността Рупите

С настъпването на грипния сезон все повече хора търсят начини да укрепят имунитета си и да се предпазят от вирусите. Докато едни разчитат на традиционните средства, други се обръщат към природата. В местността Рупите десетки идват от цялата страна заради топлите минерални извори и лечебната кал. Потапянето в минералната вода на Рупите за едни е начин да се отпуснат, за други – надежда за облекчение на различни болежки. Евелина Китанова страда от сколиоза и се надява минералната вода да й помогне.

Евелина Китанова: „Пътуваме тука в района и винаги се отбиваме, когато имаме възможност, защото ни харесва. Много е хубаво.“

Йордан Попов: „Хубава е водата, успокояваща е, действа добре на нервната система, на ставите, на всичко.“ Славчо: „Има си ефект от тия неща, и имунитетът ти става по-силен, зимата по-малко боледуваш.“

Температурата на водата в басейните варира между 30 и 40 градуса, което я прави перфектна за този сезон. А по бреговете на изворите се образува синкаво-сива кал, с която посетителите покриват телата си.

Славчо: „Обаче след банята трябва 2 часа да не се къпеш. Защото тези свойства, които ги има във водата, да може да ги поеме тялото.“ Драгомир: „Aко искате лечебен ефект трябва постоянство.“

Въпреки доказаните качества на минералната вода край Рупите специалистите съветват все пак да вземем някои неща предвид преди да се потопим.

Пламен Рангелов, физиотерапевт: „Когато имаме болка, но не сме сигурни дали тази болка е свързана с възпаление, е добре първо да се разбере дали има възпаление. Защото върху огън огън не се слага. И топлите води могат да облекчат за момент, но да влошат състоянието в последствие.“

Затова препоръчват престоят в топлите басейни да не бъде повече от 20 минути. А преди подобни процедури хората с хронични заболявания е добре да се консултират с лекар.