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Хакери атакуваха хладилници в европейски магазини и кръвни банки във Франция

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Чете се за: 03:27 мин.
По света
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Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Връзка с обществени интернет-мрежи, използване на пароли по подразбиране и остарял софтуер са направили възможни хакерските атаки срещу хладилната техника на големи търговски вериги в Европа, отчитат експерти. Франция съобщи и за кибер посегателства и срещу три регионални кръвни банки, но съхраняваните продукти не са пострадали.

Втора кибератака срещу хладилници и фризери на магазини в Европа в рамките на три седмици разкри уязвимоста на техниката, използвана от търговската мрежа и рисковете за хранителната сигурност. Засега властите не посочват официално как хакерите са получили достъп, няма и разобличен извършител. Тестове след посегателства разкриват опасна комбинация от връзка с интернет при слаба защита. Основният проблем е, че операторите не променят паролите, установени по подразбиране от производителя, докато други не осъвременяват софтуера.

Лорънс Синджър, експерт по киберсигурност: „В този случай основното слабо място беше включването на тези устройства в обществени мрежи. Те не трябва да са там. Втората грешка, беше, че не са променили паролите по подразбиране. А третата - че все още има доста по-стари версии на тези системи, с уязвимост, която позволява отгатване на паролите, въпреки че са били променяни в миналото."

Друг фактор е развитието на изкуствения интелект, който позволява дори на аматьори да осъществяват хакерски прониквания.

Лорънс Синджър, експерт по киберсигурност: „Атаките срещу индустриална инфраструктура са доста редки и сегашната цел е доста уникална, но мисля, че посегателствата ще зачестят и ще се разпространят по обхват, благодарение на изкуствения интелект. Защото едни прости инструкции вече могат да генерират идентификатори и код за извършване на този тип атаки.“

Съветът към търговците е да се уверят, че разбират как хладилните устройства се свързват с интерфейса на магазина и да използват по-силни пароли. Препоръчва се и преминаване от интернет-базирани мрежи към по-сигурните със СИМ-карти. Такива се използват при соларни панели и зарядни станции за автомобили. Франция, която пострада силно от хакнати търговски фризери, съобщи и за кибернападения срещу три регионални кръвни банки.

Мишена са станали системите за наблюдение и контрол на някои от хладилните помещения за съхранение на кръвни продукти. Според френската преса обичайната температура от минус 30 градуса е била програмирана да се увеличи до плюс 110 градуса по Целзий. Продуктите не са били компрометирани благодарение на наличните алармени системи и незабавни мерки. Сред тях са изключване на дистанционни достъп до съответното оборудване, засилване на мониторинга и прехвърляне на продукти в други резервни хранилища.

#интернет мрежи #киберсигурност

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