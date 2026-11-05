Убийство в Сливен: Полицията задържа заподозрян за престъплението

Полицията в Сливен е задържала мъж, заподозрян за убийство. По първоначална инфомация той е намушкал с нож друг мъж в града вчера.



Инцидентът е станал във вилната зона на града, като при издирването на извършителя полицията блокира изходите на града. По неофициална информация заподозреният за престъплението е криминално проявен и наскоро е излязъл от затвора.

Мотивите за престъплението все още се изясняват. По първоначални данни между двамата е възникнал конфликт.

Очаква се по-късно днес от прокуратурата да предоставят повече информация по разследването.