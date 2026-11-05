БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Убийство в Сливен: Полицията задържа заподозрян за престъплението

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Криминално
Запази

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Полицията в Сливен е задържала мъж, заподозрян за убийство. По първоначална инфомация той е намушкал с нож друг мъж в града вчера.

Инцидентът е станал във вилната зона на града, като при издирването на извършителя полицията блокира изходите на града. По неофициална информация заподозреният за престъплението е криминално проявен и наскоро е излязъл от затвора.

Мотивите за престъплението все още се изясняват. По първоначални данни между двамата е възникнал конфликт.

Очаква се по-късно днес от прокуратурата да предоставят повече информация по разследването.

#задържан #Сливен #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
3
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
4
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
5
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
6
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: У нас

Намалял ли е трафикът през Босфора с 50% заради ситуацията в Черно море?
Намалял ли е трафикът през Босфора с 50% заради ситуацията в Черно море?
Работата на парламента: Депутатите обсъждат промени в Закона за чистотата на въздуха Работата на парламента: Депутатите обсъждат промени в Закона за чистотата на въздуха
Чете се за: 00:30 мин.
Ситуацията с танкера "Ментор" - действията, мерките и очкванията Ситуацията с танкера "Ментор" - действията, мерките и очкванията
Чете се за: 01:37 мин.
Грижа за социално слабите - какви мерки предприема за зимата БЧК-Русе? Грижа за социално слабите - какви мерки предприема за зимата БЧК-Русе?
Чете се за: 00:30 мин.
Делото за убийството на Слави Бинев: Апелативният съд решава дали да остави в ареста Еюп Темиз Делото за убийството на Слави Бинев: Апелативният съд решава дали да остави в ареста Еюп Темиз
Чете се за: 01:17 мин.
Подготовката на танцьори и хереографи: Хуманитарната гимназия във Варна вече разполага с Нова сграда Подготовката на танцьори и хереографи: Хуманитарната гимназия във Варна вече разполага с Нова сграда
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Убийство в Сливен: Полицията задържа заподозрян за престъплението
Убийство в Сливен: Полицията задържа заподозрян за престъплението
Чете се за: 00:42 мин.
Криминално
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Преговорите за Украйна: Среща в НАТО за границите за сигурност Преговорите за Украйна: Среща в НАТО за границите за сигурност
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Хакери атакуваха хладилници в европейски магазини и кръвни банки във Франция Хакери атакуваха хладилници в европейски магазини и кръвни банки във Франция
Чете се за: 03:27 мин.
По света
След наводнението: Предстои описване на щетите в Шабла
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Издръжка живот: КНСБ представя данните за третото тримесечие
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото за убийството на Слави Бинев: Апелативният съд решава дали...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Почти без валежи ще бъде в четвъртък
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ