БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна...
Чете се за: 03:05 мин.
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето!...
Чете се за: 03:30 мин.
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ремонт на пътя към Перник: Предвидени са обходни маршрути

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ремонт затвори 5 км от пътя между София и Перник в района на Владая. Движението в участъка е изцяло ограничено. Очаква се ремонтът да продължи до 22 ноември. Ремонтът обхваща пет километра от първокласния път. За шофьорите на леки автомобили има предвидени два обходни маршрута - през магистрала „Струма" и село Владая. Тежкотоварните камиони над 12 тона могат да преминават единствено през магистрала „Струма".

Затворен участък между София и Перник в отсечката от караулката на село Владая до гара Владая - от 277-и до 282-ри километър на пътя. Леките коли могат да се движат през общинската мрежа в село Владая по ул. „Войнишко въстание", като и през АМ „Струма". Движението през селото на тежкотоварни камиони над 12 тона ще е забранено. Камионите ще могат да преминават само по магистрала „Струма".

От АПИ апелират шофьорите да минават по магистралата, за да не се образуват задръствания в селото.

Юли Гоцов: „Отгоре става тапа надолу и те минават от тука, целият трафик кажи речи сутрин е тука.“

Василка Богданова: „Сутрин е страшно, като тръгнат моите деца на работа е много.“

Кметицата на село Владая призовава шофьорите за внимание на пътя.

Цветанка Здравкова, кмет на Владая: „Трафикът е доста засилен, да бъдат внимателни, тъй като в близост имаме училище, много пресичащи, спирка.“

Целта на ремонта е да се подобри състоянието и безопасността на пътя.

Диана Русинова, Европейския център за транспортни политики: „Това беше един изключително необходим ремонт, малко позакъсня за съжаление смененият асфалт, защото ние днес измерихме сцеплението, има места, на които изпадаме в нули, тоест няма никакво сцепление.“

Според регионалния министър Иван Шишков трайното решение за натоварения трафик през Владая е завършването на Софийския околовръстен път.

арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Това, което правим сега е на базата пак казвам на наличната инфраструктура, да я подобрим, да създадем условия за по-безопасно пътуване. Истинското решение за жителите на Владая, истинското решение за жителите на Княжево, истинското решение за жителите на Перник е Софийският околовръстен път, който е един от приоритетите на нашето правителство, и който ще бъде направен в рамките най-вероятно на мандата.“

Снимка: БТА

Има и доволни от промяната в трафика. Анелия Илиева продава зеле във Владая от 10 години. И сега се надява на нови клиенти.

Анелия Илиева: „Очаквам, дано, малко е натоваренко и е опасно най-вече за децата, които са в близост има училище.“

Първите два километра ще бъдат ремонтирани до 22 ноември, а останалите три - през пролетта.

#път #обходни маршрути #ремонт #Перник

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
3
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
4
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
5
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
6
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Регионални

„Той връща младите хора в болницата“: Служители на МБАЛ-Хасково в подкрепа на директора на болницата
„Той връща младите хора в болницата“: Служители на МБАЛ-Хасково в подкрепа на директора на болницата
Полицията в Сливен издирва заподозрян за убийство във вилната зона на града Полицията в Сливен издирва заподозрян за убийство във вилната зона на града
Чете се за: 00:32 мин.
След убийството на кучето Кнопа: Протест пред парламента срещу насилието над животни (СНИМКИ) След убийството на кучето Кнопа: Протест пред парламента срещу насилието над животни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:30 мин.
Превърнаха района край река Ропотамо в незаконно сметище (СНИМКИ) Превърнаха района край река Ропотамо в незаконно сметище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
Васил Терзиев: В кварталите с ремонти парно и топла вода ще има до две-три седмици Васил Терзиев: В кварталите с ремонти парно и топла вода ще има до две-три седмици
Чете се за: 01:55 мин.
Отмениха бедственото положение в Шабла Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Отмениха бедственото положение в Шабла
Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Държавата ще увеличи компенсациите за тока на енергоемкия бизнес от 50 на 70% Държавата ще увеличи компенсациите за тока на енергоемкия бизнес от 50 на 70%
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ремонт на пътя към Перник: Предвидени са обходни маршрути Ремонт на пътя към Перник: Предвидени са обходни маршрути
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Протести в Дания на учащи срещу плановете за орязване на стипендии
Чете се за: 00:45 мин.
По света
„Той връща младите хора в болницата“: Служители на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
След убийството на кучето Кнопа: Протест пред парламента срещу...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:05 мин.
Вдигане на тежести
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ