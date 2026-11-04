Ремонт на пътя към Перник: Предвидени са обходни маршрути

Ремонт затвори 5 км от пътя между София и Перник в района на Владая. Движението в участъка е изцяло ограничено. Очаква се ремонтът да продължи до 22 ноември. Ремонтът обхваща пет километра от първокласния път. За шофьорите на леки автомобили има предвидени два обходни маршрута - през магистрала „Струма" и село Владая. Тежкотоварните камиони над 12 тона могат да преминават единствено през магистрала „Струма".

Затворен участък между София и Перник в отсечката от караулката на село Владая до гара Владая - от 277-и до 282-ри километър на пътя. Леките коли могат да се движат през общинската мрежа в село Владая по ул. „Войнишко въстание", като и през АМ „Струма". Движението през селото на тежкотоварни камиони над 12 тона ще е забранено. Камионите ще могат да преминават само по магистрала „Струма".

От АПИ апелират шофьорите да минават по магистралата, за да не се образуват задръствания в селото.

Юли Гоцов: „Отгоре става тапа надолу и те минават от тука, целият трафик кажи речи сутрин е тука.“ Василка Богданова: „Сутрин е страшно, като тръгнат моите деца на работа е много.“

Кметицата на село Владая призовава шофьорите за внимание на пътя.

Цветанка Здравкова, кмет на Владая: „Трафикът е доста засилен, да бъдат внимателни, тъй като в близост имаме училище, много пресичащи, спирка.“

Целта на ремонта е да се подобри състоянието и безопасността на пътя.

Диана Русинова, Европейския център за транспортни политики: „Това беше един изключително необходим ремонт, малко позакъсня за съжаление смененият асфалт, защото ние днес измерихме сцеплението, има места, на които изпадаме в нули, тоест няма никакво сцепление.“

Според регионалния министър Иван Шишков трайното решение за натоварения трафик през Владая е завършването на Софийския околовръстен път.

арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Това, което правим сега е на базата пак казвам на наличната инфраструктура, да я подобрим, да създадем условия за по-безопасно пътуване. Истинското решение за жителите на Владая, истинското решение за жителите на Княжево, истинското решение за жителите на Перник е Софийският околовръстен път, който е един от приоритетите на нашето правителство, и който ще бъде направен в рамките най-вероятно на мандата.“

Снимка: БТА

Има и доволни от промяната в трафика. Анелия Илиева продава зеле във Владая от 10 години. И сега се надява на нови клиенти.

Анелия Илиева: „Очаквам, дано, малко е натоваренко и е опасно най-вече за децата, които са в близост има училище.“

Първите два километра ще бъдат ремонтирани до 22 ноември, а останалите три - през пролетта.