БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна...
Чете се за: 03:05 мин.
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето!...
Чете се за: 03:30 мин.
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Той връща младите хора в болницата“: Служители на МБАЛ-Хасково в подкрепа на директора на болницата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Служители на многопрофилната болница в Хасково излязоха на протест в защита на настоящия си директор. Той управлява здравното заведение повече от 10 години. За позицията изпълнителен директор здравното министерство обяви конкурс, в който участват двама кандидати - сегашният управител и бивш директор на пловдивска болница, който е бил освободен от поста.

Лекари, сестри, санитари и служители от всички отделения и администрацията на хасковската болница се обявиха в подкрепа на сегашния директор д-р Георги Гелов.

д-р Милена Бакалова, началник отделение „Образна диагностика” : „Ние се съмняваме дали има достатъчна прозрачност този конкурс. Това е нещо, което ни кара днес да сме тук.“

МБАЛ-Хасково е най- голямата болница в областта.

д-р Милена Бакалова, началник отделение „Образна диагностика” : „Пред очите ми тази болница процъфтя, в какъв смисъл, дойдоха млади лекари. Това не е никак маловажно, повярвайте ми.“

44-ма са младите специализанти в болницата, много от тях остават да се развиват тук.

Таня Кънчева, началник „Клинична лаборатория”: „От 14 години работя тук, аз не съм от този край, но дойдох тука единствено заради д-р Гелов и неговия екип.“

След повече от 20 години работа в различни здравни заведения в страната и Ивайло Русев е привлечен от добрите условия тук и се връща в родния си град.

Ивайло Русев, рентгенов лаборант: „Той връща млади хора, които да работят тук в болницата. Това не е политическа изява, това е един ръководител, който държи за болницата, държи за хората, държи за града.“

Очаква се новият директор да бъде избран до дни.

#болница Хасково #директор на болницата #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
3
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
4
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
5
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
6
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Общество

КЗП: Търговците нямат право да продават бира с добавяне на отделна цена за бутилката, нарушителите се глобяват
КЗП: Търговците нямат право да продават бира с добавяне на отделна цена за бутилката, нарушителите се глобяват
Трети ден в правната комисия изслушват кандидатите за прокурорската колегия на ВСС Трети ден в правната комисия изслушват кандидатите за прокурорската колегия на ВСС
Чете се за: 04:47 мин.
Премиерът се срещна с председателят на Партията на българите в Сърбия Зоран Николов Премиерът се срещна с председателят на Партията на българите в Сърбия Зоран Николов
Чете се за: 02:12 мин.
След убийството на кучето Кнопа: Протест пред парламента срещу насилието над животни (СНИМКИ) След убийството на кучето Кнопа: Протест пред парламента срещу насилието над животни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:30 мин.
Стотици милиони евро ще са нужни за задържане на цените на тока и парното Стотици милиони евро ще са нужни за задържане на цените на тока и парното
Чете се за: 03:12 мин.
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Отмениха бедственото положение в Шабла
Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Държавата ще увеличи компенсациите за тока на енергоемкия бизнес от 50 на 70% Държавата ще увеличи компенсациите за тока на енергоемкия бизнес от 50 на 70%
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ремонт на пътя към Перник: Предвидени са обходни маршрути Ремонт на пътя към Перник: Предвидени са обходни маршрути
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Протести в Дания на учащи срещу плановете за орязване на стипендии
Чете се за: 00:45 мин.
По света
„Той връща младите хора в болницата“: Служители на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
След убийството на кучето Кнопа: Протест пред парламента срещу...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:05 мин.
Вдигане на тежести
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ