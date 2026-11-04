„Той връща младите хора в болницата“: Служители на МБАЛ-Хасково в подкрепа на директора на болницата

Служители на многопрофилната болница в Хасково излязоха на протест в защита на настоящия си директор. Той управлява здравното заведение повече от 10 години. За позицията изпълнителен директор здравното министерство обяви конкурс, в който участват двама кандидати - сегашният управител и бивш директор на пловдивска болница, който е бил освободен от поста.

Лекари, сестри, санитари и служители от всички отделения и администрацията на хасковската болница се обявиха в подкрепа на сегашния директор д-р Георги Гелов.

д-р Милена Бакалова, началник отделение „Образна диагностика” : „Ние се съмняваме дали има достатъчна прозрачност този конкурс. Това е нещо, което ни кара днес да сме тук.“

МБАЛ-Хасково е най- голямата болница в областта.

д-р Милена Бакалова, началник отделение „Образна диагностика” : „Пред очите ми тази болница процъфтя, в какъв смисъл, дойдоха млади лекари. Това не е никак маловажно, повярвайте ми.“

44-ма са младите специализанти в болницата, много от тях остават да се развиват тук.

Таня Кънчева, началник „Клинична лаборатория”: „От 14 години работя тук, аз не съм от този край, но дойдох тука единствено заради д-р Гелов и неговия екип.“

След повече от 20 години работа в различни здравни заведения в страната и Ивайло Русев е привлечен от добрите условия тук и се връща в родния си град.

Ивайло Русев, рентгенов лаборант: „Той връща млади хора, които да работят тук в болницата. Това не е политическа изява, това е един ръководител, който държи за болницата, държи за хората, държи за града.“

Очаква се новият директор да бъде избран до дни.