Преговори за Украйна в Брюксел: ЕК призова Киев да ускори реформите за членство в ЕС

Следвоенното възстановяване на Украйна и нейния просперитет са в основата на среща на европейски, американски и украински преговарящи в Брюксел по инициатива на Европейската комисия.

Сред участниците са представители на Световната банка и НАТО. „Работни преговори" между Русия и Украйна с посредничество на Съединените щати са насрочени за 10 и 11 ноември в Абу Даби.

В доклад на Еврокомисията за разширяването се казва, че Украйна трябва да ускори реформите, ако иска да постигне собствените си цели за приключване на преговорите до края на 2028. Европейските лидери предоставиха на Украйна и Молдова статут на кандидат - членки през юни 2022. В доклада си Комисията отбелязва, че Молдова напредва по-бързо в реформите от Украйна.