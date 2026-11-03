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Зеленски в Берлин: Ще има нов кръг от преговори с Украйна, Русия и САЩ

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Време е войната да свърши, заяви канцлерът на Германия

Снимка: БТА
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Делегации на Русия, Украйна и Съединените щати ще се срещнат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Потвърждение за срещата дойде и от трите страни.

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц, а утре в Брюксел ще има среща и в по-широк формат с европейските партньори. В Абу Даби ще се дискутира енергийно примирие и спиране на атаките в Черно море, съобщи от Берлин Володимир Зеленски. Германският канцлер обеща още помощ за Украйна и предупреди Русия, че рискува ескалация и глобална продоволствена криза с нападенията в Черно море. По-късно този месец в Берлин ще състои среща на върха на държавите от Коалицията на желащите, съобщи Фридрих Мерц.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Очакваме тристранният формат да бъде възобновен на 10-ти и 11-ти ноември. Нашите работни групи ще се срещнат и очакваме тези разговори да прокарат пътя към тристранна среща на ниво държавни и правителствени лидери."

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Време е войната да свърши. Регионалното примирие в Олешки може да послужи като модел и за енергийно примирие и за спиране на атаките в Черно море. До момента Русия упорито отказва да направи това. Русия предизвиква глобална продоволствена криза за сметка на най-бедните държави в света."

# Володимир Зеленски #Фридрих Мерц #Украйна #Германия

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