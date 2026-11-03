Зеленски в Берлин: Ще има нов кръг от преговори с Украйна, Русия и САЩ

Делегации на Русия, Украйна и Съединените щати ще се срещнат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Потвърждение за срещата дойде и от трите страни.



Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц, а утре в Брюксел ще има среща и в по-широк формат с европейските партньори. В Абу Даби ще се дискутира енергийно примирие и спиране на атаките в Черно море, съобщи от Берлин Володимир Зеленски. Германският канцлер обеща още помощ за Украйна и предупреди Русия, че рискува ескалация и глобална продоволствена криза с нападенията в Черно море. По-късно този месец в Берлин ще състои среща на върха на държавите от Коалицията на желащите, съобщи Фридрих Мерц.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Очакваме тристранният формат да бъде възобновен на 10-ти и 11-ти ноември. Нашите работни групи ще се срещнат и очакваме тези разговори да прокарат пътя към тристранна среща на ниво държавни и правителствени лидери."