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Поне пет самолета в Европа бяха приземени принудително заради бомбени заплахи

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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поне пет самолета европа бяха приземени принудително заради бомбени заплахи
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Заплахи за бомби приземиха принудително още поне пет самолета на различни летища в Европа. При нито един от случаите не е открито взривно устройство.

След България, сигнали за бомби заваляха първо в Полша, после в Испания, а накрая и в Италия. Самолет на полския авиопревозвач LOT от лондонското летище "Хийтроу" до основното варшавско летище "Шопен" беше пренасочен за кацане на друго летище в близост до полската столица. Инцидентът затвори за кратко аеропорта в Модлин, обслужващ основно нискобюджетни полети.

Яце Ковалски, директор на летище Варшава-Модлин: "Преживяването вероятно е било малко по-екстремно за пътниците на полета от Лондон. Ето защо авиокомпанията реши да кацне тук, да предаде багажа на пътниците и да ги транспортира до Варшава с автобус. Тревогата вече е напълно отменена. Всички зони на летището са отворени и можем да кажем, че работим в пълен капацитет."

По същото време, отново заради заплаха, в Полша е принуден да кацне и друг самолет - на скандинавската авиокомпания SAS, изпълняващ полет от Копенхаген. Не е ясно дали заплахите са свързани.

Петер Смит, пътник в полета на SAS: "Казаха ни, че е имало бомбена заплаха срещу самолета – както и срещу други самолети – след което ни спряха на пистата и ни задържаха там за няколко часа. После ни качиха в автобус и ни докараха до терминала, където седяхме и чакахме 45 минути, преди най-накрая да ни разрешат да слезем. Добре, че най-после отново да сме навън."

При трети инцидент, полет на нискобюджетна компания от Манчестър кацна принудително за проверка на летището в Мурсия, югоизточна Испания.

Още два самолета на същия авиопревозвач - от Лисабон и от Дъблин - са кацнали и на летище "Фиумичино" в Рим заради анонимни заплахи за взривни вещества на борда, съобщава Би Би Си. Единият от самолетите е бил ескортиран от италианските военновъздушни сили. Проверка на машините, пътниците и багажите не е открила взривни устройства.

#пет самолета #приземяване #бомбени заплахи

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