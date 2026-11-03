Самолет от Лондон е кацнал аварийно на летище Варшава-Модлин в Полша след сигнал за взривно устройство

Пътнически самолет, пътуващ от Лондон, е кацнал аварийно на летище Варшава-Модлин в Полша след подаден сигнал за взривно устройство на борда.

В 9.54 часа е била отправена заплаха за бомба на борда на самолет от лондонското летище „Хийтроу“ за варшавското летище Шопен. В 10.01 часа самолетът „Боинг 737 Макс“ е кацнал на летище Варшава-Модлин, съобщиха от летището. Аеропортът остава затворен.

Службите за сигурност проверяват заплахата и осигуряват безопасността на всички пътници, намиращи се на летището, добавиха от там. На борда на самолета са пътували 181 пътници. Говорител на полските авиолинии Лот потвърди, че става дума за техен самолет.