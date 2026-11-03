Пети ден без парно и топла вода: Студенти от различни университете живеят на студено в общежитията си

Сигналите за продължителна липса на топла вода в столични квартали, новите аварии и оставените без парно студентски общежития отново поставиха на дневен ред проблемите на потребителите на „Топлофикация София“. На фона на натрупаните задължения и забавените ремонти омбудсманът настоява за изясняване на причините за кризата и конкретни срокове за трайното ѝ решаване.

Вече пети ден студенти от различни университети в София стоят без топло в общежитията си. Днес те се събраха в един от блоковете, за да изразят недоволството си.

Вероника Иванова, студент: "Снощи сме се къпали със студена вода, сложно е дори да си измиеш очите, зъбите. Нямаме и парно, ако си вземеш един студен душ, който казват, че е полезен, да се стоплиш поне на парното, но и това нямаме."

Вместо на парно, студентите се топлят на духалка в собствените си стаи. Топла вода също няма.

Теодора Шарлетова, студент: "Справяме се с топлене на вода с електрически кани основно, който има възможност на тенджери."

Оказва се, че от няколко дни на входовете на някой от блоковете има закачени бележки.

Момчил Христов, студент: "Единственото, което получихме като информация след като започнахме да ползваме тези печки на ток, една бележка на входа "не ползвайте печките на ток, защото ще се запали блока", защото не може електромрежата да издържи на това напрежение. Така че общо взето нито вода и отопление имаме, нито може на ток да се оправите, защото ни казаха, че скоро може и ток да нямаме."

инж. Росен Костов, директор на Поделение "Социално и битово обслужване" на СУ: "Проблемът е сериозен. Ескалира. Страхувам се, че това ще създаде още повече проблеми. Липсата на топла вода и парно принуждава студентите да си топлят вода, да си включват отоплителни уреди. А тези сгради не са оразмерени да поемат такова натоварване. Опасявам се от пожари, от това да не изгори трафопоста."

На сайта на „Топлофикация София“ са регистрирани над 75 аварии и ремонтни дейности в момента. Но студентските блокове не са споменати. В момента около 5500 студенти живеят в общежитията на Софийския университет и в нито един блок няма топла вода и парно.

Джесика Ясенова, председател на Комисията по настаняване към общежитията на СУ: "Опитвали сме се да създадем някакъв контакт с тях да ги попитаме какъв е проблемът, студенти са се опитвали да се свържат с тях, при което не са получили информация кога ще бъде решен този проблем."

А ректорите на УНСС, Софийския университет, Медицински университет и Технически университет са изпратили писмо до "Топлофикация и очакват отговор кога ще бъде разрешен проблемът.