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Правителствена криза в Белгия: Крал Филип обмисля оставката на премиера Де Вевер

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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правителствена криза белгия крал филип обмисля оставката премиера вевер
Снимка: БТА
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Правителствена криза в Белгия след колапс на преговорите за новия бюджет. Премиерът Барт де Вевер подаде оставка пред крал Филип, който обяви, че ще я обмисли и ще се консултира с останалите партии от управляващата коалиция.

В продължение на месеци коалиционните партии не могат да постигнат съгласие за 10 милиарда евро бюджетни съкращения и данъчни увеличения, необходими за стабилизиране на публичните финанси.

От едната страна са Де Вевер, който е начело на фламандските националисти и дясноцентристкото "Реформаторско движение", които искат съкращения.

Против са социалистите и центристите. Както и други европейски държави, и Белгия се бори са разрастващ се държавен дълг с искания на протестиращи за повече публични разходи за подобряване на услуги като образованието.

И в Белгия се стигна до сблъсъци на демонстранти с полицията. Барт де Вевер ще има нова среща с крал Филип в петък и ако тогава оставката му бъде приета ще последва нов опит за съставяне на коалиционно правителство или нови избори.

#Барт Де Вевер #правителствена криза #Крал Филип #Белгия

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