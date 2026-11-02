Белгийският премиер Барт Де Вевер подава оставка

Белгийският министър-председател Барт Де Вевер подава оставка, съобщават световните агенции. Вевер пристигна в кралския дворец за среща с крал Филип и не говори пред медиите. От кабинета му не отговарят на журналистически запитвания за коментар.

Оставката на премиера се очакваше след провала на снощните преговори в коалицията по бюджета за следващата година. Правителството спори от месеци за бюджетни съкращения и увеличения на данъците в размер на 10 милиарда евро.

Според Де Вевер те са необходими, за да поддържат държавните финанси под контрол. Вестник "De Tijd" съобщава, че оставката може би няма да бъде приета веднага. Вместо това кралят ще изпрати премиера обратно за последен опит на масата за преговори. Ако оставката бъде приета, кралят може да поиска от други партии да сформират нова коалиция, или да свика нови избори.