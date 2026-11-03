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Ивайло Иванов: След толкова години на татамито, все още съм сред най-добрите

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Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
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Българският джудист спечели втора титла от Големия шлем в кариерата си и разкри пред БНТ, че е променил подхода си към олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година

ивайло иванов толкова години татамито все съм сред добрите
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Българският джудист Ивайло Иванов определи като очакван триумфа си на силния турнир от Големия шлем в Абу Даби. В специално интервю за Българската национална телевизия той призна, че успехът е резултат от добрата форма, в която се намира, след като през последните години контузиите неведнъж са възпрепятствали подготовката му.

Преди дни Иванов се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка в турнир от Големия шлем за втори път в кариерата си. Първият му подобен успех беше през 2015 година, отново в Абу Даби, а 11 години по-късно българинът повтори постижението, този път в категория до 90 килограма.

"Очакван е този медал. През последната година се сблъсках с контузии, които винаги ме спираха и ме дърпаха назад, пречеха ми да вляза в топформа и най-вече да се отпусна психически. Но нещата се поуталожиха, вече съм добре и след толкова много години на татамито все още съм сред най-добрите“, заяви Иванов пред БНТ.

Победата в Абу Даби дава допълнителна увереност на българския национал преди следващата голяма цел в кариерата му – летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година.

За Иванов това би било четвърто участие на най-големия спортен форум, но този път той възнамерява да подходи по различен начин към подготовката и очакванията си.

"За тази Олимпиада съм променил малко мисленето си. На първите три олимпийски игри всичко беше на максимум, на 100 процента, с нагласата, че няма как да не се получи“, обясни джудистът.

Сега Иванов предпочита да не се натоварва с прекалено големи очаквания и да насочи вниманието си към всяко следващо състезание.

"В момента гледам да работя състезание за състезание, ден за ден. Винаги съм фокусиран и давам 100 процента, но не искам да избързвам и да си правя сметки за бъдещето. Просто се отдавам на това, което правя, и както се казва – да става каквото ще“, допълни той.

Със златния медал от Абу Даби Ивайло Иванов затвърди мястото си сред водещите състезатели в международното джудо и показа, че продължава да бъде конкурентоспособен на най-високо ниво, докато постепенно насочва поглед към олимпийското предизвикателство в Лос Анджелис.

Вижте интервюто във видеото!

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#Гран при по джудо в Абу Даби #Ивайло Иванов джудо

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