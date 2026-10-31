Златен триумф за България, Ивайло Иванов покори Големия шлем в Абу Даби след впечатляващ обрат

Ивайло Иванов донесе голям успех за българското джудо, след като спечели златния медал на престижния турнир от Големия шлем в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Българският национал триумфира в категория до 90 килограма след пет последователни победи, демонстрирайки отлична форма и характер в решителните моменти.

В големия финал Иванов се изправи срещу намиращия се на 12-о място в световната ранглиста Михаил Латишев от Молдова. Двубоят не започна по най-добрия начин за българина, който изостана в резултата, но успя да обърне развоя на срещата и да стигне до победата с "ипон“.

По този начин Иванов заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка и записа първото си отличие за сезона.

Пътят на българина до златото премина през пет успешни срещи. Преди финала той преодоля украинeца Олександър Низхник, Йосиф Булич, Умар Бозоров и Кристиян Парлати, за да си осигури възможността да се бори за титлата.

Успехът в Абу Даби има и особена символика за Иванов. Това е вторият му триумф в надпреварата, след като през 2015 година отново спечели златното отличие, но тогава в по-ниската категория до 81 килограма.

Единадесет години по-късно българският джудист повтори постижението си, този път при 90-килограмовите, затвърждавайки мястото си сред най-успешните представители на страната в този спорт.

Титлата идва след сезон, в който Иванов на два пъти остана извън битката за медалите. Той завърши на седмо място както на турнира от Големия шлем в Лозана, така и на eвропейското първенство.

В Абу Даби обаче българинът успя да превърне доброто си представяне в златно отличие и да постигне един от най-значимите си резултати през последните години.

Другият български представител Борис Георгиев, който се състезава в категория до 100 килограма, не успя да достигне до отличията. Той отпадна след поражение от японеца Ритаро Масучи.