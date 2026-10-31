Златен триумф за България, Ивайло Иванов покори Големия шлем в Абу Даби след впечатляващ обрат

Българският джудист победи световния №12 Михаил Латишев с "ипон“ на финала и спечели за втори път престижния турнир, 11 години след първия си успех
Ивайло Иванов донесе голям успех за българското джудо, след като спечели златния медал на престижния турнир от Големия шлем в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Българският национал триумфира в категория до 90 килограма след пет последователни победи, демонстрирайки отлична форма и характер в решителните моменти.
В големия финал Иванов се изправи срещу намиращия се на 12-о място в световната ранглиста Михаил Латишев от Молдова. Двубоят не започна по най-добрия начин за българина, който изостана в резултата, но успя да обърне развоя на срещата и да стигне до победата с "ипон“.
По този начин Иванов заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка и записа първото си отличие за сезона.
Пътят на българина до златото премина през пет успешни срещи. Преди финала той преодоля украинeца Олександър Низхник, Йосиф Булич, Умар Бозоров и Кристиян Парлати, за да си осигури възможността да се бори за титлата.
Успехът в Абу Даби има и особена символика за Иванов. Това е вторият му триумф в надпреварата, след като през 2015 година отново спечели златното отличие, но тогава в по-ниската категория до 81 килограма.
Единадесет години по-късно българският джудист повтори постижението си, този път при 90-килограмовите, затвърждавайки мястото си сред най-успешните представители на страната в този спорт.
Титлата идва след сезон, в който Иванов на два пъти остана извън битката за медалите. Той завърши на седмо място както на турнира от Големия шлем в Лозана, така и на eвропейското първенство.
В Абу Даби обаче българинът успя да превърне доброто си представяне в златно отличие и да постигне един от най-значимите си резултати през последните години.
Другият български представител Борис Георгиев, който се състезава в категория до 100 килограма, не успя да достигне до отличията. Той отпадна след поражение от японеца Ритаро Масучи.