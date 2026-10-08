Ивайло Иванов записа две победи, но отпадна от световното първенство по джудо в Баку

Българският джудист Ивайло Иванов постигна две победи на световното първенство за мъже и жени в Баку, Азербайджан, но приключи участието си след загуба в третата среща в категория до 90 килограма.

Иванов започна успешно надпреварата, след като надделя над 24-годишния унгарец Петер Шафрани с оценка "вадзари“.

Във втория си двубой българският национал се справи и с представителя на Египет Абдала Абделсамеа, като стигна до победата с "юко“.

Пътят на Иванов към следващата фаза обаче беше спрян от бившия световен и европейски шампион Неманя Майдов. Сръбският състезател се наложи с „ипон“ и сложи край на участието на българина в категорията.

Българското участие на шампионата в Баку продължава в петък, когато на татамито ще излезе последният ни представител Борис Георгиев.

Той ще се състезава в категория до 100 килограма, а първият му съперник ще бъде 28-годишният бразилец Джовани Ферейра.