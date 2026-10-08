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Ивайло Иванов записа две победи, но отпадна от световното първенство по джудо в Баку

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Българският национал преодоля съперници от Унгария и Египет, преди да отстъпи пред бившия световен шампион Неманя Майдов

Ивайло Иванов записа две победи, но отпадна от световното първенство по джудо в Баку
Снимка: БТА
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Българският джудист Ивайло Иванов постигна две победи на световното първенство за мъже и жени в Баку, Азербайджан, но приключи участието си след загуба в третата среща в категория до 90 килограма.

Иванов започна успешно надпреварата, след като надделя над 24-годишния унгарец Петер Шафрани с оценка "вадзари“.

Във втория си двубой българският национал се справи и с представителя на Египет Абдала Абделсамеа, като стигна до победата с "юко“.

Пътят на Иванов към следващата фаза обаче беше спрян от бившия световен и европейски шампион Неманя Майдов. Сръбският състезател се наложи с „ипон“ и сложи край на участието на българина в категорията.

Българското участие на шампионата в Баку продължава в петък, когато на татамито ще излезе последният ни представител Борис Георгиев.

Той ще се състезава в категория до 100 килограма, а първият му съперник ще бъде 28-годишният бразилец Джовани Ферейра.

#световно първенство по джудо в Баку 2026 година #Ивайло Иванов джудо

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