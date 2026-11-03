Задава ли се "синя вълна" в САЩ - с какви нагласи американците се отправиха към избирателните секции?

Ще загуби ли Доналд Тръмп контрол върху Конгреса и задават ли се две тежки години за администрацията в Белия дом. Това ще стане ясно след ключовите междинни избори, на които гласуват днес в Съединените щати.

Гласува се за всички 435 места в Камарата на представителите, както и за 35 от 100-те места в Сената. Очакванията са Републиканската партия да загуби мнозинство и в двете камари. Гласува се още и за губернатори на 36 щата.

Прогнозите - задава се т.нар. "синя вълна", при която Демократическата партия ще спечели в бастиони на републиканците. Всички погледи са отправени към няколко щата и дали те от червени, ще посинеят в полза на демократите. Какви послания отправиха кандидатите и с какви нагласи американците се отправиха към избирателните секции?

След месец на ожесточена кампания, изпълнена с множество взаимни атаки от двата лагера, голямата развръзка е близо - американците решават кой да контролира Конгреса. Вотът е своеобразен референдум за администрацията на Доналд Тръмп и нейните политики.

Американският президент активно участва в десетки митинги, но избра да направи заключителното си обръщение пред "Линкълн мемориал" във Вашингтон - знаково място, символ но вододелни моменти в историята на Съединените щати. Но вместо силните речи, които в миналото сме чували от това място - сега се говореше за тръби и на фона на ръждата отправи своето послание, с което сякаш се готви за загуба.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:"Ако хората, които гласуваха за мен отидат до урните, ще спечелим и то с много. Но това обикновено не се случва, защото обичайно който и да е действащият президент, независимо дали е демократ или републиканец, дали е добър или лош, или пък страхотен президент - какъвто и да е, по някаква причина винаги губи изборите."

Тексас се очаква да сервира една от големите изненади - бастион на републиканците, от където за последно изпращат демократ в Сената през 1988г. Сега към Вашингтон се е устремил демократът Джеймс Таларико.

Джеймс Таларико, кандидат за Сената от Демократическата партия: "Тези избори не трябва да са просто сблъсък между демократи и републиканци. Става дума за пътя, по който Тексас иска да поеме - дали искаме училища, които да предизвикват завист, дали искаме добра икономика, дали искаме добро здавеопазване. Огромен щат като нашият, заслужава да има и големи мечти!"

Мичиган - друг традиционно червен щат също се готви за обрат, но хората са разделени.

"Вижданията на Тръмп се припокриват с тези на повечето американци. Дори да има неща, с които не се справя перфектно, той знае какво искат хората."



"Ако загуби изборите, очаквам да видим много безумни изблици от негова страна - всичко, за да захрани егото си."

А в Аляска се стигна и до куриоз - двама души с името Дан Съливан върху бюлетината - единият досегашния сенатор-републиканец, а другият, според Тръмп - умишлено издигнат от демократите, за да отнеме гласове от неговата партия.

За първи път в американската история наблюдатели са изпратени във всички 50 щата. 1000 души ще следят дали изборните правила се спазват, съобщиха от правосъдното министерство.

За сравнение - от администрацията на Джо Байдън бяха изпратили наблюдатели по време на предишните междинни избори в 24 щата.