Стотици милиони евро ще са нужни за задържане на цените на тока и парното

Между 500 млн и 1 млрд евро ще са необходими за компенсация на високите сметки за тока на бизнеса и бита и на парното за бита. Това стана ясно по време но изслушване на енергийния министър и представители на отговорните институции в енергийната комисия.

Повече от два часа продължи изслушването като на него станаха ясни три неща. Първо, стотици милиони ще са необходими за запазване на цените на тока и парното за бита и за компенсиране на бизнеса заради високите цени на електроенергията.

Второ, парите не са налични, но енергийният министър увери, че ще бъдат осигурени и хората трябва да са спокойни.

Трето - цената на синьото гориво ще продължи да расте заради недостиг в световен мащаб, а "Булгаргаз" продължава да трупа загуби заради договора с "Боташ" и заради Топлофикация София, която не плаща за синьото гориво и вече дължи над 2,2 млрд. евро на дружествата от групата на БЕХ.

Ива Петрова, министър на енергетиката: "Около 80 млн. евро ще трябват за задържане на цената на топлинната енергия. Около 300 млн. допълнително по отношение на компенсаторната програма по отношение на всички небитови, ако приложим 70% праг за енергоинтензивната индустрия, всъщност ще ни трябват едни около 80 млн. евро допълнително спрямо началните бюджети." Пламен Младеновски, председател на КЕВР: "Към настоящия момент няма да се повишава нито цената на топлинната енергия, нито цената на електрическата енергия. След като и госпожа Петрова потвърди ангажимента на правителството при негативно развитие на обстоятелствата да се подсигурят допълнителни средства от фонда." Диан Червенкондев, председател на ФСЕС: "ФСЕС ако трябва да ги компенсира това е около един допълнителен ресурс от 1 млрд. и 200 млн. евро. Това според мен непосилно държавната енергетика да подпомогне такъв ръст. Близо 979 млн. евро ще бъде необходимо на ФСЕС, като ние наистина нямаме такава възможност." Георги Татарски, изп. директор на "Булгаргаз": "Големият проблем на дружеството се нарича Топлофикация. Количествата, с които разполага "Булгаргаз", са не повече от 30% азерски газ, малки количества като процент не повече от 10 в Чирен, които сме нагнетили на нивата, които вие току що споменахте. Останалите количества добиваме втечнен природен газ на пазара в Александруполис и терминалите в Турция."

От думите на енергийният министър стана ясно още, че не се готви промяна в механизма за компенсиране на бизнеса заради цената на тока.