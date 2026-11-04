БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна...
Чете се за: 03:02 мин.
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето!...
Чете се за: 03:30 мин.
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стотици милиони евро ще са нужни за задържане на цените на тока и парното

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази

Засега не се предвижда промяна на механизма за компенсация на бизнеса

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Между 500 млн и 1 млрд евро ще са необходими за компенсация на високите сметки за тока на бизнеса и бита и на парното за бита. Това стана ясно по време но изслушване на енергийния министър и представители на отговорните институции в енергийната комисия.

Повече от два часа продължи изслушването като на него станаха ясни три неща. Първо, стотици милиони ще са необходими за запазване на цените на тока и парното за бита и за компенсиране на бизнеса заради високите цени на електроенергията.

Второ, парите не са налични, но енергийният министър увери, че ще бъдат осигурени и хората трябва да са спокойни.

Трето - цената на синьото гориво ще продължи да расте заради недостиг в световен мащаб, а "Булгаргаз" продължава да трупа загуби заради договора с "Боташ" и заради Топлофикация София, която не плаща за синьото гориво и вече дължи над 2,2 млрд. евро на дружествата от групата на БЕХ.

Ива Петрова, министър на енергетиката: "Около 80 млн. евро ще трябват за задържане на цената на топлинната енергия. Около 300 млн. допълнително по отношение на компенсаторната програма по отношение на всички небитови, ако приложим 70% праг за енергоинтензивната индустрия, всъщност ще ни трябват едни около 80 млн. евро допълнително спрямо началните бюджети."

Пламен Младеновски, председател на КЕВР: "Към настоящия момент няма да се повишава нито цената на топлинната енергия, нито цената на електрическата енергия. След като и госпожа Петрова потвърди ангажимента на правителството при негативно развитие на обстоятелствата да се подсигурят допълнителни средства от фонда."

Диан Червенкондев, председател на ФСЕС: "ФСЕС ако трябва да ги компенсира това е около един допълнителен ресурс от 1 млрд. и 200 млн. евро. Това според мен непосилно държавната енергетика да подпомогне такъв ръст. Близо 979 млн. евро ще бъде необходимо на ФСЕС, като ние наистина нямаме такава възможност."

Георги Татарски, изп. директор на "Булгаргаз": "Големият проблем на дружеството се нарича Топлофикация. Количествата, с които разполага "Булгаргаз", са не повече от 30% азерски газ, малки количества като процент не повече от 10 в Чирен, които сме нагнетили на нивата, които вие току що споменахте. Останалите количества добиваме втечнен природен газ на пазара в Александруполис и терминалите в Турция."

От думите на енергийният министър стана ясно още, че не се готви промяна в механизма за компенсиране на бизнеса заради цената на тока.

#заседание на комисията по енергетика #министър Ива Петрова #енергетика #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
2
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
3
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
4
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
5
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните температури ще са между 8 и 13 градуса
6
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Икономика

Васил Терзиев: В кварталите с ремонти парно и топла вода ще има до две-три седмици
Васил Терзиев: В кварталите с ремонти парно и топла вода ще има до две-три седмици
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
Чете се за: 03:27 мин.
Премиерът Румен Радев увери, че няма да има увеличение на цената на парното Премиерът Румен Радев увери, че няма да има увеличение на цената на парното
Чете се за: 04:30 мин.
Продължава спорът между управляващи и опозиция за средствата от втория пенсионен стълб Продължава спорът между управляващи и опозиция за средствата от втория пенсионен стълб
Чете се за: 04:47 мин.
Илияна Йотова: Саудитска Арабия е сред най-перспективните партньори на България в Близкия изток Илияна Йотова: Саудитска Арабия е сред най-перспективните партньори на България в Близкия изток
Чете се за: 02:37 мин.
Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени, "Топлофикация София" не е готова за зимата Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени, "Топлофикация София" не е готова за зимата
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Отмениха бедственото положение в Шабла
Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След убийството на кучето Кнопа: Протест пред парламента срещу...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:02 мин.
Вдигане на тежести
Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени,...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ