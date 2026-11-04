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Продължава спорът между управляващи и опозиция за средствата от втория пенсионен стълб

Николай Минков от Николай Минков
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Напрежение възникна и след като се разбра, че минималната работна заплата остава 660 евро

еврото идва какви притесненията пенсионерите северозападна българия
Снимка: илюстративна
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Премиерът Радев категорично опроверга информацията, че се планира прехвърляне на част от парите за втора пенсия в НОИ. В същото време в парламента опозицията отправи нови критики към управляващите. Показа документ, за който твърди, че съдържа предложението на кабинета до Еврокомисията за намаляване на вноските за втора пенсия. И настоя бизнесът да получи компенсации заради скъпия ток, за да се запазят работни места и да не скачат цените на стоките.

Опозицията и днес обвини управляващите, че се опитват да прикрият намерението си да прехвърлят 2,5% от пенсиите във втория стълб към НОИ. От ДБ представиха и документ, предоставен им от Брюксел.

Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Това е официален документ на Европейската комисия, от вътрешна комуникация, от 15 октомври, от който става много ясно и много добре се разбира какво иска българското правителство. Днес те излъгаха."

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Вчера управляващите се уплашиха от това, което възнамеряваха да направят, защото то има точно една, ъъ, квалификация за това тяхно действие и тя се нарича национализация на средствата на българските граждани от втория стълб."

Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната":"Това, което вчера се случи, виждаме в момента, че Министерството на финансите се опитва най-вероятно да го поправи, защото този 1 милиард, който очакваха да вземат от пенсиите на хората, сега ще трябва да бъде компенсиран от другаде."

Управляващите отхвърлиха обвиненията на опозицията.

Петър Витанов "Прогресивна България": За някои хора може би предизборната кампания не е свършила и дезинформацията продължава. Нямаме такова намерение, защото ще видите в края на седмицата представяне на бюджета. Ние самите също сме обсъждали и други възможности за частните пенсионни фондове. Например намаляването на таксите, личните партиди, които са значително по-високи от други в Европа, включително и други опции. Това, че нещо е обсъждано, съвсем не означава, че е взето като решение."

Министерството на финансите излезе с позиция, в която определи като дезинформация твърденията на опозицията. От ведомството на Гълъб Донев уверяват, че всички усиля са насочени към стабилизиране на публичните финанси заради наследения свръхдефицит.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика:"Ние имаме дискусии с пенсионните дружества по отношение на това как да подобрим и да гарантираме пенсиите на хората, как да има по-добра доходност, но разговори по отношение на това да се пренасочи част от вноската от 2-рия стълб към 1-вия стълб, към държавното обществено осигуряване, не се водят."

А от "Възраждане" продължават да настояват за премахване на частните пенсионни фондове.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Но за да се случи това нещо, трябва да има реформа. В Кодекса за социално осигуряване. Няма как през бюджета това нещо да бъде прекарано."

Напрежение и около минималната работна заплата. Стана ясно, че тя остава 660 евро.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Минималната работна заплата е определена с постановление на Министерски съвет. Увеличена е с 40 евро и от следващата година ще бъде в размер на 660 евро."

Венко Сабрутев, "Продължаваме Промяната":"Правителството на Радев реално обрекло около един милион български граждани на бедност. Решението е взето на тъмно."

Теменужка Петкова, ГЕРБ- СДС: "В крайна сметка се оказва, че тя ще бъде определена до такъв размер, какъвто реши Министерският съвет."

Единствено от ДПС не се включиха в депата за втория стълб и минималната заплата.

#управляващи и опозиция #втори пенсионен стълб #спор #минимална заплата #новини в Метрото

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