Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки

Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“. Животинчето е забелязвано на няколко места – в парка около детската площадка и аквапарка, а преди дни и край паркинга на голям хипермаркет и банка в квартала.

Четриногото се е опитало да влезе в намиращата се наблизо къща, в чийто двор се отглеждат кокошки. Отворът, през който се опитвала да проникне, обаче бил запушен и тази вечер лисицата не успя да си тръгне с плячка. Жената, която живее там, се оплака, че за два дни животното е убило пет от птиците ѝ.

Хората от квартала споделят, че лисицата изглежда миролюбива и не се плаши от преминаващите наблизо хора.

Снимки: БНТ