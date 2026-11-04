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Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на контрола на демократите в Конгреса на САЩ

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Исторически разгром за Републиканската партия и зашеметяващо връщане на контрола на демократите в двете камари Конгреса – Сената и Камарата на представителите. Според преброените досега гласове, демократите печелят в долната камара 225 места от 435. В 100-местния Сенат демократите си осигуриха 54 места.

Историческа победа за демократите на междинните избори в САЩ. Те си върнаха контрола в Конгреса, осигурявайки си мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите.

Републикански крепости стават "сини". Демократите печелят ключовите щати Тексас, Канзас, Мичиган, Айова, Охайо, Северна и Южна Каролина, някои от тях десетилетия са крепости на републиканците.

Исторически успех и при избора на губернатори – Канзас например, не е имал сенатор от Демократическата партия от почти 100 години.

Триумф за демократите и в Тексас, който от близо две поколения неизменно беше "червен" – победата им там е двойна – за Сената и при избора на губернатор.

Шокиращи резултати и в Южна Каролина, където разгромът на демократите не влизаше в нито една прогноза. Изборът на Америка показа по категоричен начин как американците оценяват управлението на Доналд Тръмп.

"Синьо цунами", което разтърси САЩ, събори бастиони на Републиканската партия и даде "национален урок" на президента Доналд Тръмп.

Чък Шумър, бъдещ лидер на демократите в Сената: "Въпреки всички очаквания, ние, демократите, спечелихме мнозинството в Сената. Имаме няколко думи, които да кажем на американския народ – помощта вече идва."

Това са емоции, каквито демократите в Тексас не са изпитвали от десетилетия. Последният демократ, спечелил избори за Сената от Тексас е Лойд Бентсън през 1988 г. Демократите взеха и губернаторския пост – за първи път жена от латиноамерикански произход ще управлява щата – адвокатката Джина Инохоса.

"Това, че Тексас стана демократически щат, е историческо събитие. Просто е невероятно! Най-после имаме шанс да си върнем управлението на страната и да поемем контрола върху това, което се случва в Америка."

Демократите отбелязаха историческа победа също в Айова и Южна Каролина. А след близо 100 години за първи път Канзас става син щат.

Адам Хамилтън, кандидат на Демократическата партия за Сената: "Хората ме питат: Как се случи това? Как така демократ спечели в Канзас – щат, който традиционно е твърдо републикански? За първи път от почти цял век, при това в щат, в който едва 25% от хората са демократи. Преди всичко искам да кажа, че според мен жителите на Канзас - републиканци, независими избиратели и демократи заявяват ясно, че това, което се случва във Вашингтон е неприемливо."

Мичиган излъчи първият в историята сенатор мюсюлманин – Абдул Ел Сайед.

Абдул Ел Сайед, кандидат на Демократическата партия за Сената: "Джей Ди, хабиби, има нещо особено иронично в това, че според Конституцията през януари ще бъдеш длъжен лично да ме закълнеш като сенатор."

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е "готов да признае резултатите от междинните избори".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Според мен демократите свършиха добра работа. Наистина го мисля. Бориха се упорито. Знаете, че отдавна водят тази битка. Отдавна се борят срещу мен."

Като причина за провала на републиканците Тръмп посочи войната в Иран, обвини Фокс нюз и т.нар. от него псевдорепубликанци в манипулации.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Става въпрос за цените на бензина. Хората подкрепят това, което правя по отношение на Иран, но вероятно не са били готови да понесат краткосрочните последици от по-високите цени на горивата. Бих казал на хората, че това е временен проблем, но в името на дългосрочна полза."

Новият Конгрес встъпва в длъжност през януари, а Тръмп обеща да използва всичките си правомощия за налагане на вето върху новото законодателство през следващите две години.

Една от първите реакции след изборите дойде от Иран. Американците казаха не на войната, заяви главният ирански преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф. Британското правителство излезе с позиция, че ще продължи да има отлични отношения с администрацията на Тръмп.

Китай изрази желание сътрудничеството с Вашингтон да продължи. Преди изборите Кремъл заяви, че независимо от резултатите Доналд Тръмп остава на поста си още две години и ще продължи линията на политиката си.

снимки: БТА

Правителството на Япония обяви, че се въздържа от коментар по въпроси, свързани с вътрешните работи на други държави, но подчерта, че съюзът с Вашингтон е крайъгълен камък на японската дипломация и национална сигурност. Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха – пошегува се в Екс милиардерът Илон Мъск, който вложи милиони долари в предизборната кампания на републиканците.

По темата работиха: Ива Стойкова и Биляна Бонева

#Доналд Тръмп #Републиканска партия #Демократическа партия #Републиканци #демократи #американски конгрес #Конгрес на САЩ

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