Политически спорове в парламента за втория пенсионен стълб

Скандалът с втория пенсионен стълб се пренесе и в кулоарите на парламента. Опозицията обвини властта, че се опитва да отрече намерението си да прехвърли 2,5% от втория пенсионен стълб към НОИ. От "Прогресивна България" отрекоха.

Ивайло Мирчев, ДБ: "Министерството на финансите предлага на Европейската комисия 3% от втория стълб да отиват в НОИ. премиерът Радев, твърдеше, че в Брюксел в много тежка битка за социалните права на българите, за социалните плащания, за пенсиите, всъщност той е опитвал да води битка как да сложи ръка на пенсиите."

Костадин Костадинов, "Възраждане": "Трябва да има реформа в КСО – няма как през бюджета да бъде прекарано това нещо."

Радослав Рибарски, ПП: "МФ се опитва да го поправи, защото този 1 милиард, който очакваха да вземат от пенсиите на хората, сега ще трябва да е компенсирано от другаде. Правителството продължава да си измисля нови данъци, докато се опитва да ни увери, че няма да вдига данъци. Нека да видим от къде ще намерят пари за Фонд "Сигурност" на електроенергийната система, защото ни уверяват, че няма да се вдигне нито ток, нито парно."

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Дали и какви, неща са обсъждани в Европейската комисия, аз не знам, но ние самите също сме обсъждали и други възможности за частните пенсионни фондове. Например, намаляването на таксите, личните партиди, които са значително по-високи от други в Европа, включително и други опции. Това, че нещо е обсъждано, съвсем не означава, че е взето като решение."