БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействат системата BG-ALERT в Царево заради опасност от...
Чете се за: 00:42 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:45 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ГЕРБ и ПП с критики към управляващите заради скъпия ток за бизнеса

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
ГЕРБ и ПП с критики към управляващите заради скъпия ток за бизнеса
Снимка: БТА
Слушай новината

ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната" поискаха компенсации за домакинствата и бизнеса заради скъпия ток. Те критикуваха управляващите, че нямат решения, които да са в полза на хората.

Жечо Станков, ГЕРБ-СДС: "Искаме да се приложи механизъм, който през 2025 година работеше безотказно, а именно компенсация на небитовите потребители със 100% над цената от 92 евро на мегаватчас. Защо 92 евро – защото това е приблизително 180 лв. каквато беше програмата през 2025 г. В момента има действаща програма, но тя не дава никаква сигурност на бизнеса."

Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната": "Говорите за енергийна сигурност, но оставяте твърде много въпроси без отговор и точно преди зимата. От април насам виждаме последователно покачване от около 90 евро на мегаватчас до над 300 евро в края на октомври. Проблемът е в липсата непоследователна политика, закъснели решения и отсъствия на реална защита на бизнеса и гражданите."

снимки: БТА

# ГЕРБ-СДС #компенсации за скъпия ток #Радослав Рибарски #"Продължаваме промяната" #Жечо Станков #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
3
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на президентските избори
4
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на...
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
5
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
51 змии, укрити в чорапи и пластмасови кутии, откриха в камион край Видин
6
51 змии, укрити в чорапи и пластмасови кутии, откриха в камион край...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Бизнес

Българин оглави Световната строителна асоциация
Българин оглави Световната строителна асоциация
Васил Терзиев: СОС трябва да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София" Васил Терзиев: СОС трябва да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София"
Чете се за: 02:00 мин.
Чуждестранни инвестиции: Германски завод предлага нови работни места в Плевен Чуждестранни инвестиции: Германски завод предлага нови работни места в Плевен
Чете се за: 03:07 мин.
Кипър обмисля промени в изискванията за производство на сиренето халуми Кипър обмисля промени в изискванията за производство на сиренето халуми
Чете се за: 02:20 мин.
Заради одитите на бюджета, пенсиите и АПИ: Остър сблъсък между "Прогресивна България" и ГЕРБ Заради одитите на бюджета, пенсиите и АПИ: Остър сблъсък между "Прогресивна България" и ГЕРБ
Чете се за: 04:32 мин.
КЗП завежда два иска срещу "Топлофикация София", ако не обезщети засегнатите потребители КЗП завежда два иска срещу "Топлофикация София", ако не обезщети засегнатите потребители
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите чрез втория стълб
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО Наталия Ефремова: Не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите "Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите
Чете се за: 02:02 мин.
По света
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
ГЕРБ и ПП с критики към управляващите заради скъпия ток за бизнеса
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
У нас
Васил Терзиев: СОС трябва да поеме отговорност за бъдещето на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Задействат системата BG-ALERT в Царево заради опасност от...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ