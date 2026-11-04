ГЕРБ и ПП с критики към управляващите заради скъпия ток за бизнеса

ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната" поискаха компенсации за домакинствата и бизнеса заради скъпия ток. Те критикуваха управляващите, че нямат решения, които да са в полза на хората.

Жечо Станков, ГЕРБ-СДС: "Искаме да се приложи механизъм, който през 2025 година работеше безотказно, а именно компенсация на небитовите потребители със 100% над цената от 92 евро на мегаватчас. Защо 92 евро – защото това е приблизително 180 лв. каквато беше програмата през 2025 г. В момента има действаща програма, но тя не дава никаква сигурност на бизнеса."

Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната": "Говорите за енергийна сигурност, но оставяте твърде много въпроси без отговор и точно преди зимата. От април насам виждаме последователно покачване от около 90 евро на мегаватчас до над 300 евро в края на октомври. Проблемът е в липсата непоследователна политика, закъснели решения и отсъствия на реална защита на бизнеса и гражданите."

снимки: БТА