Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите чрез втория стълб

КЕВР е независим регулатор и за разлика от други, нашето правителство не се меси в неговата работа. Преди дни КЕВР увеличи цената на газа за месец ноември с 32%. Въпреки чувствителното увеличение, регулаторът взе решение да не се увеличават цените на парното и на тока за битовите потребители до края на отоплителния сезон. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

"И въпреки това увеличение, цената на газа за България остава с близо 40% по-ниска от европейския борсов индекс TTF и това способства за запазване на конкурентоспособността на българския бизнес. Въпреки увеличението, и аз много ясно заявих преди седмица на заседание на Министерския съвет, че правителството ще подкрепи това решение със своите механизми и повтарям още веднъж – цената на тока и парното няма да се увеличава", поясни той.

Според Радев несъстоятелни са и истериите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб.

"Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите. За разлика от манипулациите, точно преди официалното обявяване на бюджета за 2027 година излязоха трите одитни доклада на Сметната палата със съкрушителна диагноза за предишно управление. Финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 година много над 3% – реален, но прикрит, за да можем да влезем в еврозоната. Огромни натрупани неразплатени задължения, които се стовариха върху бюджета за 2026 година и ще продължават да тежат и на бюджета за 2027 година", поясни премиерът.

По думите му, въпреки тези наследени огромни проблеми, правителството предприема решителна крачка: