БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха частично бедствено положение в община Шабла,...
Чете се за: 01:15 мин.
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на...
Чете се за: 00:52 мин.
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха...
Чете се за: 02:15 мин.
Самолет от Лондон е кацнал аварийно на летище...
Чете се за: 01:00 мин.
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
Чете се за: 00:15 мин.
Управителят на БНБ: Инфлационният натиск за България е...
Чете се за: 04:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази

От опозицията предупредиха за идеи за национализация, от "Прогресивна България" обявиха, че става дума за фалшива новина

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Какво ще се случи с парите за пенсия във втория стълб - личните спестявания за пенсия на милиони българи? Според опозицията управляващите планират да национализират част от вноските от личните партиди на гражданите. От финансовото министерство отрекоха, а "Прогресивна България" го нарекоха фалшива новина.

Управляващите готвят радикална реформа в пенсионната система, твърди опозицията - половината от парите, които всеки българин внася в личната си партида за пенсия във втория стълб, ще отиват в НОИ. Според Божидар Божанов това е национализация.

Мартин Димитров, ПГ на "Демократична България": "Това, което правят с частните пенсионни фондове все едно да ви дойдат в къщата и да ви вземат телевизора."

Владислав Панев, ПГ на Демократична България: "Това на практика става нов данък 1 милиард евро отгоре. ако така ще намаляват бюджетния дефицит, по-добре не знам. Това са комунистически прийоми, които никой не си е позволявал досега да ги извършва."

Асен Василев, ПГ на "Продължаваме Промяната": "Ако наистина решат да направят глупостта да бръкнат с по 433 евро в джоба на всеки българин, ще призовем за протести."

Красимир Вълчев, ПГ на ГЕРБ-СДС: "Надяваме се, това да не е вярно, ако е вярно ще реагираме остро като опозиция, защото смятаме че това е вредно безотговорно грешно несправедливо, типично лява политика, която наказва работещи хора."

От Асоциацията на пенсионните дружества заявиха, че се надяват да не се пристъпи към осъществяване на подобна идея. Тъй като тя означава половината от средствата в личните партиди на работещите българи да бъдат безвъзвратно изхарчени.

Срещу подобна промяна се обявиха от КНСБ.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "С лека ръка 1 милиард евро да ги вземем и да не ги включимв във втория стълб и да ги изпратим в първия, където има нужда, изглежда неприемливо, да не кажа по-тежка дума."

В позиция до медиите от министерство на финансите определиха твърдението на опозицията за дезинформация, която не отговаря на истината. От "Прогресивна България" също отрекоха.

Константин Проданов, ПГ на "Прогресивна България":"Абсолютно фалшива новина, искам най-категорично да заявя, че такова нещо няма, не се планира, не е било планирано. Интересно на база на какво базират колегите това твърдение след като бюджета не е представен. тоест те коментират нещо по принцип, за което няма информация, и те трябва да го оплюят, защото, защо не."

Според Ивайло Мирчев от "Да, България", България е предложила тази мярка на Европейската комисия, а Комисията е изразила отрицателно становище и е призовала страната ни да преразгледа предложението.

По темата работиха Мая Димитрова, Теодор Стамболиев, Давид Сукнаров

#опити за национализация #опозиция и управляващи #втори пенсионен стълб #спорове #фалшиви новини #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
3
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от пазара
4
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от...
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“
5
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
6
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Финанси

Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
Заради одитите на бюджета, пенсиите и АПИ: Остър сблъсък между "Прогресивна България" и ГЕРБ Заради одитите на бюджета, пенсиите и АПИ: Остър сблъсък между "Прогресивна България" и ГЕРБ
Чете се за: 04:32 мин.
Управляващи и експерти за недостига в хазната Управляващи и експерти за недостига в хазната
Чете се за: 03:50 мин.
ЕК представя оценката си за бюждета на България на 24 ноември ЕК представя оценката си за бюждета на България на 24 ноември
Чете се за: 01:12 мин.
Цените продължават да растат: Инфлацията вече е 6,1% Цените продължават да растат: Инфлацията вече е 6,1%
Чете се за: 03:00 мин.
Дефицитът в бюджета рязко скочи до 4% през октомври Дефицитът в бюджета рязко скочи до 4% през октомври
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови обилни валежи
Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20% КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил смъртта на куче в столичния...
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Нова серия бомбени заплахи: Извънредни кацания на 7 полета в 4...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Британски пътешественик се завръща у дома след 28-годишно...
Чете се за: 03:45 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ