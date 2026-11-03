Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия

Какво ще се случи с парите за пенсия във втория стълб - личните спестявания за пенсия на милиони българи? Според опозицията управляващите планират да национализират част от вноските от личните партиди на гражданите. От финансовото министерство отрекоха, а "Прогресивна България" го нарекоха фалшива новина.

Управляващите готвят радикална реформа в пенсионната система, твърди опозицията - половината от парите, които всеки българин внася в личната си партида за пенсия във втория стълб, ще отиват в НОИ. Според Божидар Божанов това е национализация.

Мартин Димитров, ПГ на "Демократична България": "Това, което правят с частните пенсионни фондове все едно да ви дойдат в къщата и да ви вземат телевизора." Владислав Панев, ПГ на Демократична България: "Това на практика става нов данък 1 милиард евро отгоре. ако така ще намаляват бюджетния дефицит, по-добре не знам. Това са комунистически прийоми, които никой не си е позволявал досега да ги извършва." Асен Василев, ПГ на "Продължаваме Промяната": "Ако наистина решат да направят глупостта да бръкнат с по 433 евро в джоба на всеки българин, ще призовем за протести." Красимир Вълчев, ПГ на ГЕРБ-СДС: "Надяваме се, това да не е вярно, ако е вярно ще реагираме остро като опозиция, защото смятаме че това е вредно безотговорно грешно несправедливо, типично лява политика, която наказва работещи хора."

От Асоциацията на пенсионните дружества заявиха, че се надяват да не се пристъпи към осъществяване на подобна идея. Тъй като тя означава половината от средствата в личните партиди на работещите българи да бъдат безвъзвратно изхарчени.

Срещу подобна промяна се обявиха от КНСБ.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "С лека ръка 1 милиард евро да ги вземем и да не ги включимв във втория стълб и да ги изпратим в първия, където има нужда, изглежда неприемливо, да не кажа по-тежка дума."

В позиция до медиите от министерство на финансите определиха твърдението на опозицията за дезинформация, която не отговаря на истината. От "Прогресивна България" също отрекоха.

Константин Проданов, ПГ на "Прогресивна България":"Абсолютно фалшива новина, искам най-категорично да заявя, че такова нещо няма, не се планира, не е било планирано. Интересно на база на какво базират колегите това твърдение след като бюджета не е представен. тоест те коментират нещо по принцип, за което няма информация, и те трябва да го оплюят, защото, защо не."

Според Ивайло Мирчев от "Да, България", България е предложила тази мярка на Европейската комисия, а Комисията е изразила отрицателно становище и е призовала страната ни да преразгледа предложението.

По темата работиха Мая Димитрова, Теодор Стамболиев, Давид Сукнаров