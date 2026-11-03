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Заради одитите на бюджета, пенсиите и АПИ: Остър сблъсък между "Прогресивна България" и ГЕРБ

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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"Прогресивна България" и ГЕРБ влязоха в остър сблъсък. Поводът - одитът на Сметната палата за разходите в държавата и АПИ от 2020 година до края на кабинета "Гюров".

Според Константин Проданов заради лошо управление България е влязла в дългова спирала. От ГЕРБ отговориха, че договори за милиарди са сключвани, но от служебни правителства, назначени от тогавашния президент Радев.

С уговорката, че целта не е да се търсят персонални виновници, нито някой да бъде сочен с пръст, Константин Проданов представи трите одитни доклада - на финансите в държавата, на пенсионно-осигурителната система и на АПИ, изготвени от Сметната палата по решение на Народното събрание.

Константин Проданов, председател на парламентарната бюджетна комисия: "Истината е, че поне така, както я разкриват трите доклада, картината е следната: крайно безотговорно и безотчетно управление на публичните финанси, при което водещи са популизмът, краткосрочните предизборни сметки и въобще не е отчетена дългосрочната цена на това, което се прави. Не е мислено кой ще плаща сметката и въобще дали това е устойчиво във времето."

Според Проданов това води до рязко увеличаване на държавния дълг, който през 2024-та се е покачил двойно спрямо нивото от 2019-а.

Стефан Белчев, народен представител от "Прогресивна България": "А най-вероятно през тази година той ще стане и троен. България се намира в дългов капан. Годишните разходи само за обслужване и лихви по този дълг скачат от 1 милиард евро през 2020 година на над 2,5 милиарда евро през 2025 година."

От ГЕРБ отговориха, че проблемът е в действията на поредица от служебни правителства, назначени от Румен Радев и на политика, които води сегашният кабинет на "Прогресивна България".

Теменужка Петкова, народен представител от ГЕРБ - СДС: "Всъщност и тези одити, според мен, имаха за основна цел да стигнат до АПИ и оттам вече да могат да се трансформират част от разходите, които се отнасят за 2026 г., в 2025 г., да кажат, че дефицитът през 2025 г. е бил по-висок и че всъщност проблемът тръгва оттам. А проблемът тръгва от тяхното некомпетентно управление и от стремежа им да дискредитират предишното редовно правителство на България. Това е недопустимо и никога повече не бива да се случва."

От ГЕРБ допълниха, че в АПИ има договори за милиарди, без осигурено финансиране, но сключени по времето на служебен кабинет и без приет бюджет.

Николай Нанков, народен представител от ГЕРБ - СДС: "Договорите за магистрала „Русе – Велико Търново“ – два от участъците, за близо два милиарда лева; договорите за строителство, които в момента се изпълняват, за над 400 милиона лева; договорите за тунели, които в момента се изпълняват; договорите за маркировки, договорите за пътни знаци. Всички тези договори за над 8 милиарда лева са сключени по времето на министър Шишков."

Строителният министър не закъсня с отговора си към ГЕРБ.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Одитът представлява анатомията на управлението на ГЕРБ от 2009 година до 2025 година заедно с всички сглобени сглобки период от пет години. Темата с незаконното строителство на строителя Бойко Борисов. Спомнете си. Това беше част от историята, която тогава разкрихме. Сега в това число, което ни представя Сметната палата, има всичко това."

Според Шишков договорът за обхода на Кресна, който бил на изключително висока цена пък бил сключен по времето на кабинета "Желязков".

#„Прогресивна България“ #ГЕРБ - СДС #одити #спор #АПИ #пенсионна система #бюджет #новини в Метрото

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