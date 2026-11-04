Нови арести белязаха протестите във Франция
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Протестната вълна достигна и Дания
Снимка: БТА
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Нови арести белязаха протестите във Франция. Съобщава се за най-малко 17 задържани в департамента Рон.
Продължава блокадата и на някои училища. Синдикатите призовават за масово участие в общата стачка утре.
Протестната вълна достигна и Дания.
Днес студентите в Копенхаген излизат на демонстрация срещу правителствените планове за за намаляване на студентските помощи. Очаква се над 10 хиляди студенти да излязат по улиците на датската столица.