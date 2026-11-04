Консултации за съставяне на правителство в Израел

В Израел президентът Исак Херцог започва консултации за съставяне на правителство.



Той ще разговаря първо с по-малките политически формации, а след това с основните съперници – партиите Яшар и Ликуд. Целта е да бъдат проучени всички възможни варианти, включително нестандартни политически договорки.

Сред решаващите фактори са арабските партии, които разполагат с 19 депутатски места. След като президентът връчи мандат за съставяне на правителство, кандидатът ще разполага с 28 дни да договори подкрепа и да представи правителството пред Кнесета.