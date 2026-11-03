Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните температури ще са между 8 и 13 градуса

Слънчево ще бъде през почивните дни. С намалението на облачността, минималните температури ще се понижат и в много райони ще падат под нулата. Преди това обаче и през следващото денонощие ще продължи да вали.

Внушителни са количествата в много райони от страната и до момента. На двете карти се вижда разпределението на валежите през последните 48 часа.

В крайните севроизточни райони, областта в червено, са измерени количества над 200 литра на кв. метър, а за бедствената ситуация в района на Шабла ви разказахме преди малко в новините.

Средиземноморският циклон, причина за количества в пъти над месечните норми, се изтегля изток и след полунощ валежите постепенно ще отслабват и спират, първо в югозападните райони, но в Източна България ще продължи да вали интензивно и утре преди обяд, с по-значителни количества в областите Бургас, Ямбол и Сливен.

До вечерта валежите почти навсякъде ще спрат. Ще отслабва и вятърът, но в Източна България през по-голямата част на деня ще остане силен, с посока от североизток.

Максималните температури в повечето райони ще бъдат от 8° до 13°, само в крайните югозападни - около 15°.

По Черноморието валежите от дъжд ще продължат, като главно по южното крайбрежие, през нощта и утре преди обяд, ще са интензивни и значителни по количество.

И в планините ще продължи да вали, като по високите части валежите ще са от сняг. Ще остане и много ветровито, със силен северен вятър.

Ще вали и на Балканите, но вече главно в северните и източни части от полуострова.

Превалявания ще има все още и на Апенините, но слаби. Значителни валежи се очакват утре в Южна Франция и Източна Испания.

Слаби валежи от дъжд ще има и на Британските острови.

У нас, в четвъртък, ще има превалявания, но слаби и изолирани, главно в Западна България.

В петък и през почивните дни ще има райони със сутрешни мъгли, но и много слънчеви часове.

Минималните температури ще се понижат съществено и в неделя в по-голямата част от страната ще бъдат отрицателни.

Максималните ще останат почти без промяна, в повечето райони между 8° и 13°.